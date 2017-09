El silbato de Granel 2017/2018: Real Zaragoza - Nàstic de Tarragona

Actitud y reparto de tarjetas

Es difícil dirigir un partido si los jugadores no colaboran. El engaño de Dimitrievski lastró la actuación del colegiado andaluz, que no se dejó influenciar por el ambiente ni la presión. Se mostró condescendiente con las jugadas de juego brusco de los jugadores visitantes, todo lo contrario que en las protestas zaragocistas donde se mostró inflexible. A pesar de las diez tarjetas amarillas mostradas, no realizó un buen control del encuentro. Aplicó con criterio la ventaja en la mayoría de las faltas, donde destacó la buena colocación de Figueroa Vázquez.