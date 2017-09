Natxo González: "Me alegra que la gente siga confiando en nosotros"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

El jueves el Real Zaragoza tiene una nueva oportunidad de resurgir y volver a mostrar el buen juego de los últimos partidos. Parece que la Copa del Rey no la quieren tirar, muestra de ello el partido ante el Granada, pero para este encuentro si que se cree que habrá alguna que otra rotación e incluso algún cambio de formación para poder afrontar el partido y que sirva, a la vez, como entrenamiento para el vital encuentro del domingo ante el Nàstic de Tarragona. Para todas estas dudas que puede crear el encuentro copero, Natxo González ha salido a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para la comparecencia previa al partido.

Lo primero, lo más importante: como está el equipo. En el último partido se veían con el partido ganado, pero se terminó perdiendo, lo que pudo causar un bajo ánimo en la plantilla: "Tuvimos muchos minutos buenos, perdimos pero pudo pasar cualquier cosa. Lo importante son las formas, y estoy conforme. El equipo está bien y se ha recuperado", ha respondido Natxo al respecto.

Un partido en el que no estuvo, y aquí llega el primer nombre propio, Aleix Febas, al que no se le espera para el partido ante el Lugo (no ha entrado en la convocatoria) y que la esperanza está en que entrene con el grupo el viernes. El técnico vasco ha hablado sobre el jugador: "Seguirá entrenando a parte hasta el viernes. La intención es que llegue para el fin de semana".

"La Copa sigue siendo igual de importante. Queremos salir a ganar y pasar ronda", ha ractificado respecto al tema de "tirar" la Copa del Rey, y más siendo como va el equipo en la competición regular. También ha declarado que "la copa no pasó factura en el partido ante el Alcorcón" ya que los jugadores que jugaron "estaban en buenas condiciones" y fue un acumulo de cosas "lo que causo que el juego fuera más espeso".

Sobre las rotaciones y los cambios en la alineación, Natxo ha sido claro: "Nunca adelanto lo previsto. Habrá cambios y habrá posibilidades de que sumen minutos algunos jugadores". Sólo ha confirmado a un jugador: "Jesús Valentín será titular. No me pinchéis más porque no voy a decir nada".

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Ha dado retoques sobre algún que otro jugador. La lesión de Simone Grippo es lo más reciente en lo que va de semana, y Natxo ha comentado lo siguiente: "Lo de Grippo es leve y queremos que empiece a entrenar a mediados de la semana que viene. Es uno de los que más minutos lleva". Ante esta baja, para unos cuantos partidos, habrá que ver quien lo sustituye. Una opción puede ser Mikel, aunque Natxo ha comentado que "Estamos viendo cuantos minutos darle a Mikel González". Parece que el central portugués ha encontrado un sitio gracias a que "Verdasca está evolucionando bien", tal y como ha comentado el técnico vasco. Sobre el lateral izquierdo, se suma un posible jugador para esa posición, ya que Natxo ha confirmado que contempla "que Alain pueda jugar de lateral".

Ya para terminar ha mostrado el optimismo que tiene sobre su plantilla y ha lanzado un mensaje al zaragocismo: "Hay optimismo. Este equipo nos va a dar alegrías. Dentro de los cuatro puntos que llevamos, que no lo veo tan grave, me alegra que la gente siga confiando en nosotros y creo que merece la pena hacerlo. El futuro de este equipo será bueno".