Mikel González: “Hago hincapié en las cosas buenas y tenemos que seguir confiando en ellas”

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza afronta una dura semana con dos partidos por delante, de los que el primero será el jueves en Copa frente al Lugo. Ante este mismo rival se concedió el viernes pasado una dolorosa derrota, aunque, a pesar de ello, el choque dejó notas positivas como los primeros minutos para Vinícius y Mikel González. Este último disputó toda la segunda parte debido a las molestias de Grippo (quien finalmente padece un esguince de rodilla que le deja alrededor de un mes de baja) y hoy ha sido quien ha comparecido ante los medios de comunicación en sala de prensa.

Al central vasco no le gusta “no ver el trabajo reflejado en puntos en la clasificación, ya que puede mermar un poco”. Sin embargo, Mikel asume galones en el equipo y admite tanto las cosas buenas como las malas: “Hay que saber lo que hacemos bien pero también lo que hacemos mal y corregirlo”. Además, el guipuzcoano asegura que “hago hincapié en las cosas buenas y en seguir haciendo caso a ellas”. Dentro de estas incluye el “hambre e intensidad” con las que el equipo sale a disputar los partidos, aparte del “buen planteamiento”.

Mikel González no ha dejado de reiterar las “buenas bases e ingredientes” que hay y no busca otro camino que el de “centrarnos en lo que hay hoy”. “Hay muchos jugadores nuevos y tenemos que terminar de encajar pagando esos peajes como el del otro día”, confirmaba el ex de la Real Sociedad. En cuanto al inicio liguero, admitía que “los inicios siempre son importantes y no hemos conseguido empezar bien, pero tenemos que recuperar sensaciones y que se reflejen en la clasificación, ya que eso es lo que más ayuda”.

Por otra parte, respecto a su debut en Lugo, González se encontró bien y “a disposición total del míster”, aunque obviamente no sabe cuántos partidos jugará pero “todos tenemos que aportar algo”. Para finalizar, Mikel González habló sobre el duelo copero del jueves que “afrontaremos con ilusión e iremos a ganar”, puesto que “para nosotros no debe suponer un inconveniente”.