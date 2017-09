Alberto Zapater: "Las sensaciones son diferentes a las del año pasado"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Semana dura para el Real Zaragoza, que tendrá que disputar dos partidos. El primero de ellos ante el Lugo en Copa del Rey, el jueves a partir de las 21 horas en La Romareda. El segundo, también en el feudo blanquillo, será el domingo a las 20:30 horas ante el Nàstic de Tarragona.

Ante esta semana de doble partido, el encargado de salir a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva antes del primer entrenamiento ha sido Alberto Zapater. El capitán ha hablado primero sobre la situación de la plantilla: "Las sensaciones al perder no son como las del año pasado. El equipo tiene que seguir igual, generando esa ilusión como la semana anterior. El equipo va a por todo y la gente lo está viendo, pero ahora tenemos que traducirlo en puntos".

Sobre conseguir un valioso empate en Segunda División, Alberto Zapater considera que "empatar es bueno", sobre todo cuando "no vas ganando o ves que no puedes", ya que "tu no pierdes y el otro no suma tanto". Pero el equipo no está empatando, si no que ha perdido tres de los cinco partidos que ha disputado en lo que va de competición. Uno de ellos ante el Lugo el pasado viernes, del que ha hablado el capitán del equipo aragonés: "Al principio del segundo tiempo contra el Lugo, tuvimos la oportunidad de matar el partido. Pero el otro equipo también juega y tuvieron mucho balón parado. Ante todas estas oportunidades, hay opciones de que te metan alguno. El equipo tuvo muchas oportunidades cuando presionó arriba, pero no es fácil presionar arriba durante 90 minutos".

"Es pronto para sacar conclusiones. Hace diez días las sensaciones eran de que íbamos a ganar seguro. Creo que estamos haciendo bien las cosas y ahora tenemos que ganar el jueves, y luego ir a por el partido del domingo", ha comentado sobre lo que va de temporada y los dos partidos de esta semana.

La afición sigue mostrándose más contenta que el año pasado, gracias al buen juego del equipo a pesar de los resultados. Alberto Zapater siempre tiene palabras para los seguidores maños: "La gente necesita alegrías e ilusión. Lo que nos da de comer es la liga, pero tenemos que salir el jueves a ganar. No tenemos que pensar en otra cosa, eso será la mejor preparación para el partido del domingo". El centrocampista de Ejea ha resumido que "la gente ve que el equipo tiene ocasiones" y que "va para adelante", al contrario del año pasado ya que "no ves al equipo con 0-1" y piensas "en que acabe ya", por lo que es "diferente al año pasado".

Ha salido nombres propios en la rueda de prensa. Cristián Álvarez y Mikel González, que tienen en común la experiencia: "Son gente que quizás faltaba en cuanto a experiencia y años, junto con Toquero, y es algo de lo más importante que faltaba aquí. Yo les veo bien en el día a día y espero que les vaya bien".

Lo último ha sido el tema de los árbitros. Alberto Zapater ha sido muy claro: "No quiero hablar de los árbitros, pero está claro que no creo que hayamos sido beneficiados, sobre todo cuando veo otros partidos y a otros equipos".