Ojeando al rival: CD Lugo, dinámicas opuestas

FOTO: LaLiga 123

Tras el traspié de la jornada pasada contra la AD Alcorcón en el estadio de La Romareda, el Real Zaragoza visita al CD Lugo con el claro objetivo de volver a la senda de la victoria en tierras gallegas. Será el partido inaugural de la quinta jornada del campeonato liguero. Aunque los equipos se encuentran en el comienzo del curso se trata de un partido clave para los dos. Tanto zaragozanos como lucenses trataran de alejarse de las últimas posiciones de la clasificación para embarcar hacia la zona noble de la tabla.

El CD Lugo afronta en este ejercicio su sexto año en Segunda División, tratándose de este el quinto consecutivo. Lo que denota que se encuentran en la mejor época de toda su historia. Buena parte de este éxito radica en sus entrenadores. No hay que olvidar que la ciudad gallega se ha convertido en una plaza para catapultar entrenadores, ejemplo de ello son Quique Setien que paso a la UD Las Palmas y que actualmente entrena al Real Betis, Luis Milla que consiguió un contrato con el Real Zaragoza o Cesar Sampedro que este año entrena al Real Valladolid. Estos mismos pasos quiere seguir Francisco Rodríguez, entrenador muy joven que tan solo tiene 39 años y en el que hay puestas muchas esperanzas.

Siguiendo el legado

Una cosa es clara, desde que el Lugo subió a Segunda División la filosofía ha sido clara y decidida. Se podría decir que el proyecto siempre ha sido el mismo y que las diferentes bajas de los entrenadores siempre han sido suplicadas con directores técnicos del mismo perfil. Se trata de una línea continuista, una idea que no ofrece ninguna duda por parte del club y que por supuesto se refleja en el perfil de futbolistas que llegan al equipo. Desde la etapa de Quique Setien se podría decir que el Lugo siempre ha jugado igual, unas veces le ha salido mejor que otras pero siempre ha tenido la misma idea. Después de Setien llego Luis Milla, cuyo estilo estaba claramente marcado como venía haciendo en las categorías inferiores de la Selección Española. Tras la marcha de este último al Real Zaragoza el Lugo volvió a buscar en el mercado de Segunda un entrenador con una propuesta vistosa que siguiera el proyecto. Luis Cesar Sampedro tras sus buenas trazas con el Albacete fue el elegido. Después de una buena temporada en la que su delantero Joselu fue el máximo goleador de la categoría, el Real Valladolid otro grande de la división de plata se lo llevó y la directiva tuvo que improvisar por enésima vez. Así llego al club Francisco Rodríguez que, como no, cumplía el perfil de entrenador que le gustara ser protagonista con el balón como ya había demostrado con la UD Almería en Primera y Segunda y con el UCAM Murcia. Sin duda buen presentimiento para el Lugo será que pronto acabe en un equipo con mas aspiraciones.

Trayectoria

Los lucenses se sitúan en el puesto número 18 de la tabla justo por detrás del Real Zaragoza, con 4 puntos. En cuatro jornadas han cosechado resultados iguales con dos derrotas contra el Cádiz en casa y el Sporting de Gijón fuera, un empate en el inicio liguero en campo del Reus y los primeros tres puntos de la temporada que consiguieron en la pasada jornada al imponerse por cero goles a uno en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Como demuestran los datos se trata de un equipo un poco irregular que tampoco concede y encaja muchos goles pero que indudablemente tu talón de Aquiles es la capacidad anotadora. Iriome marcó el otro día el único gol del equipo en estas cuatro jornadas. Sin duda un escaso bagaje. En este caso es parecido a nuestro rival del pasado domingo, buscara crecer desde la solidez defensiva e intentar aprovechar sus ocasiones de gol. Aunque claramente con una opuesta más ofensiva y buscando siempre un aseado trato del balón. Sin duda quien se haga con el balón tendrá más opciones de alcanzar los tres puntos.

FOTO: CD Lugo

​Cuidado con Iriome

El extremo tinerfeño es la gran amenaza de los lucenses, además se encuentra en un gran estado de forma después de cuajar un gran partido contra el Albacete y de redondearlo con el primer gol de la temporada para su equipo que valieron tres importantes puntos. Se trata de un jugador que suele estar muy relacionado con la creación de juego debido a su facilidad para asociarse con los centrocampistas y que también goza de un buen golpeo de balón así como una potente llegada al área rival. También cabe destacar al ex del Girona Cristian Herrera que sin duda será una de las amenazas para la zaga maña. Aunque aún no ha visto puerta sin duda está destinado a marcar los goles de este Lugo. Como curiosidad el Zaragoza se encontrara con un ex en el bando rival, no es otro que Sergio Gil. Canterano del Real Zaragoza su salida no fue muy buena lo que dejo un malestar en la afición que aún no se ha olvidado.

FOTO: Real Zaragoza

Convocatoria

Francisco Rodríguez convoca a todos los jugadores disponibles para el partido de mañana y dará los descartes finales antes del partido.

Alineación probable