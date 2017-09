Análisis del rival: Córdoba CF, una montaña rusa

Google Plus

FOTO: Córdoba CF

Tras la derrota matinal del pasado domingo en el Alcoraz, los vallisoletanos volverán a la carga para no desengancharse de la parte alta de la tabla. Por su parte, los cordobeses llegan de perder ante el Granada por tres goles a uno. Con seis puntos en la clasificación los blanquiverdes están teniendo problemas para mantener la puerta a cero, aunque ha ganado de manera solvente cada vez que lo ha conseguido. Los de Luís Carrión realizaron una gran pretemporada pese a ser un bloque nuevo, pero no han sabido trasmitir su juego a la competición liguera. Aunque el potencial de la plantilla es muy alto, la realidad es que los andaluces no son capaces de conseguir dos victorias seguidas.

Trayectoria

Aunque el pasado fin de semana el Córdoba CF fue capaz de dominar la posesión y superar en disparos al Granada, los blanquiverdes fueron incapaces de ganar y aprovechar las ocasiones. Todo esto acompañado de una serie de facilidades defensivas mostraron la cara más agria del equipo. Esta no era la única derrota de la semana pues ya habían caído derrotados por el Tenerife por cuatro goles a uno, un total de 7 goles encajados la semana pasada.

Muy diferente era el resultado del Córdoba – Tenerife en competición liguera donde los andaluces se imponían por dos goles a cero, encuentro que venía precedido por un contundente cuatro cero que el filial blaugrana lograba endosarle al Córdoba CF en la ciudad condal.

Como vemos, el entrenador catalán no consigue que su equipo encadene una serie de resultados positivos y, aunque se trata de un bloque nuevo, el rendimiento está siendo decepcionante tras el desembolso realizado y la buena pretemporada realizada.

Vuelta de Javi Lara

Tras dos semanas sin uno de sus máximos activos, la enfermería del Arcángel trabaja a marchas forzadas para que Javi Lara pueda jugar el próximo sábado. El veterano capitán tiene uno de los mejores guantes de la categoría. Con un golpeo diabólico, el andaluz será esencial en el ataque de su equipo.

La realidad es que el año pasado no mostro su mejor versión, además de que solo pudo jugar 21 partidos consiguiendo 3 asistencias, este año ya lleva 2. El canterano del Córdoba es el único que está rindiendo a un nivel adecuado. Jugadores como Jaime Romero por los que se hizo una gran inversión están quedando relegado incluso a puestos de banquillo.

Posible convocatoria

Córdoba CF: Kieszek, Stefanovic, Fernández, Alonso, Josema, Pinillos, Edu Ramos, Aguza, Javi Lara, Galán, Alfaro, Jona, S. Guardiola, Jaime, José Caro, Alex Vallejo, Carlos Caballero, Sasha Markovich.