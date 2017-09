Ojeando al rival: Granada CF, un aspirante al ascenso

FOTO: Granada CF

Tras el empate en León la semana pasada, los de Sampedro llegan al encuentro con ganas de prolongar su racha de partidos sin perder. Por su parte, el equipo andaluz se presenta habiendo generado serias dudas en las jornadas anteriores. A priori, el choque estará marcado por el objetivo común de ambos equipos, el ascenso a la categoría de oro del fútbol español. Se prevé un partido disputado, en el que los dos equipos buscarán la victoria. Un bloque más hecho, el de Pucela, contra un equipo más nuevo, pero con un gran potencial. Un equipo que busca alargar su buen arranque de temporada frente a otro que todavía no ha logrado ganar. Los tres puntos se presentan por lo tanto cruciales en el devenir de ambos equipos.

Trayectoria

Los de Oltra no han conseguido ganar en lo que va de campeonato y, aunque es cierto que el rendimiento no es el esperado por su afición, los granadinos son un rival temido en todos los campos de segunda división. Parece que son un grupo que se haya todavía adaptándose y conociéndose; siendo, aun así, un conjunto sólido y que no ha perdido en lo que va de competición. El Granada CF se ha enfrentado a Albacete, Real Zaragoza, FC Barcelona B y Tenerife obteniendo en todos los encuentros un empate. Aunque unos más meritorios que otros la realidad es que los andaluces no son capaces de ganar y, además tampoco lo han logrado en copa cosechando una contundente derrota por 3-0. Hay que destacar la debilidad defensiva, los nazaríes han encajado en todos sus partidos a excepción del encuentro frente al Albacete, situación que se ve agravada por la baja de Germán Sánchez.

Un conjunto con mucha pegada.

Los granadinos poseen una plantilla muy amplia que se ha mostrado capaz de lo mejor y de lo peor. José Luis Oltra no ha encontrado todavía su once, aunque si muestra tener claro el bloque de jugadores que quiere alinear, solo le falta acertar con la tecla. Esta temporada el entrenador valenciano ha probado a alinear 4-4-2 y 4-3-3 decantándose por la primera. Con dos arietes como Adrián Ramos y Joselu unidos a Pedro Sánchez y Darwin Machís en las bandas, el Granada CF cuenta con uno de los mejores ataques de la competición. Además, cuentan en sus filas con jugadores de gran calidad cómo Espinosa o A. Puertas por lo que poseen una gran variedad de opciones en ataque tanto por el número de jugadores como por su calidad y polivalencia.

Darwin Machís: explosividad, desborde y talento.

El joven futbolista venezolano que militó la pasada temporada en primera división está siendo junto con Pedro el mejor jugador del conjunto granadino. Machís se perdió una jornada por encontrarse con su selección. El extremo ha realizado grandes actuaciones arrancando desde la banda izquierda y, aunque no ha marcado todavía, sus acciones son generadoras de peligro.

Sin lugar a duda, el partido del próximo sábado será de máxima exigencia para nuestro lateral derecho que tendrá frente a él a uno de los mejores jugadores de la liga 1l2l3. Darwin destaca por su velocidad y por su facilidad para utilizar las dos piernas lo que le convierte en un jugador, aunque joven, bastante completo.

Posible alineación

Convocatoria: Rui Silva, Javi Varas, Alex Martínez, Charlie, Menosse, Adrián Ramos, Raúl Baena, Rey Manaj, Puertas, Machís, Pedro, Víctor Díaz, Quini, Joselu, Montoro, Sergio Peña, Alberto Martín, Espinosa.

Bajas: German Sánchez, Foulquier (ambos por lesión).