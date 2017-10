Alavés - Real Sociedad: puntuaciones Real Sociedad jornada 8 de La Liga 2017/18

Google Plus

La Real Sociedad ha conseguido volver a sumar de tres en tres en la tarde del sábado en Vitoria, frente al Alavés. Oyarzabal, primero, y Elustondo, después, lograron desatascar un partido trabado, dibujado perfectamente por Gianni De Biasi para desesperar a la Real. Sin embargo, los realistas lograron perforar la portería rival en el minuto 76 y, a partir de ahí, el conjunto patatero no tuvo ninguna opción de puntuar. El Alavés se queda con tres puntos en descenso, pero mostrando nuevas sensaciones de la mano del nuevo técnico, y la Real asciende en la tabla hasta la séptima plaza con 13 puntos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Eusebio Sacristán

7 | El técnico vallisoletano decidió apostar fuerte en liga y no rotar de cara al importante encuentro del jueves en Macedonia, y le salió bien, por los pelos. Cuando el partido parecía que iba a quedar a cero, dio entrada a Januzaj que le dio un aire nuevo al ataque realista.

Rulli

6 | No tuvo trabajo el meta argentino, pero estuvo atento a los balones aéreos y sólido. No falló por abajo. Importante para él la portería a cero.

Odriozola

7 | El de siempre. Tras una brillante actuación con la selección, el lateral donostiarra volvió a ser un puñal por la banda. Fue la principal baza ofensiva de la Real y, para redondear el encuentro, dio una bonita asistencia a Oyarzabal en el primer gol realista. Está en forma.

Aritz

7 | Cumplidor. Sigue a buen nivel tras rotar frente al Betis. Estuvo correcto atrás y bien en la salida de balón. Marcó el segundo gol de la Real y además ayudó a mantener la portería a cero. Día completo.

Llorente

7 | Infranqueable. El central madrileño mostró su fortaleza defensiva para ayudar a no encajar goles. Sufrió un golpe durísimo, pero decidió continuar hasta el final del partido.

Kevin

6 | En segundo plano. No fue el partido con más trabajo del de Bayona. Los ataques se dirigieron por la banda de Odriozola, y el Alavés prácticamente no atacó por su banda, por lo que no aportó demasiado. Aún así, estuvo atento y acertado en el poco trabajo que tuvo.

Illarramendi

7 | Omnipresente. Todos los balones pasaron por sus pies, fue el timonel del partido. En defensa estuvo correcto y eficaz. Está comprando muchos boletos para ir al Mundial.

Zubeldia

6 | Buen partido. El joven canterano realista no se complicó la vida y jugó fácil. Ayudó a Illarramendi en labores defensivas y guardó un poco el sitio cuando el de Mutriku se incorporaba al ataque. Suplió bien a Zurutuza.

Prieto

7 | Importante. Fue bastante intermitente, pero en los ataques realistas fue él quien dio pases diferenciales y rompió líneas. No era partido para él, pero aún así lo hizo bien. Dio el pase de gol a Aritz.

Oyarzabal

8 | Enchufado. Estuvo activo en la primera mitad asociándose con Odriozola y haciendo daño a la defensa. En la segunda, logró desatascar el partido con disparo con rosca de mucha calidad para poner el 0-1. Lo da todo por el equipo y se nota en el campo.

Juanmi

5 | Desacertado. No paró de intentarlo, pero no tuvo suerte. Un disparo suyo a punto estuvo de abrir la lata en la primera mitad, pero finalmente se fue sustituido en el 67 por Januzaj sin haber logrado su objetivo.

Willian José

6 | Involucrado. El brasileño vivió otro partido sin recibir balones, así que decidió fabricarse él mismo las ocasiones. Disparó desde lejos tres veces sin éxito. Estuvo presente en las largas posesiones realistas bajando a recibir y dando oxígeno al juego realista. Le faltan ocasiones.

Januzaj

6 | Todo calidad. Se mostró activo y dio frescura al ataque realista. En el gol de Aritz, dejó un detalle de calidad precioso en el pase a Prieto, que luego daría la asistencia. Importante que coja ritmo.

Canales

S.C. | Salió al final para cerrar el encuentro y no tuvo tiempo para destacar.