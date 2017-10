La Real Sociedad femenina destrozada tras seis jornadas sin puntuar

Google Plus

Juanjo Arregi y sus jugadoras viajaban a Sevilla con la esperanza de poder hacer un buen partido y poner las cosas difíciles a las rivales. Las txuri-urdin todavía no han conseguido ganar ningún partido en las seis jornadas jugadas hasta ahora. El partido podría haber sido un punto de inflexión, pero no ha sido así. La Real que suele jugar a tener el balón y manejar el balón, podría haber hecho mucho más frente a unas rivales que suelen jugar a lo mismo. Sin embargo, las andaluzas han sido superiores en la mayoría de los 90 minutos.

Un Betis muy superior en la primera parte

El partido comenzaba con la superioridad de las béticas desde el principio, con ocasiones claras en los primeros cinco minutos. El primer gol no ha tardado en llegar, y en el 7’ Bea Parra ponía el 1-0 de vaselina. La centrocampista se hace con otra ocasión clara cinco minutos después; disparo que Mariasun consigue sacar de la escuadra en el 12’.

La defensa realista es incapaz de frenar a las tres jugadoras de arriba del Betis y las rivales llegan fácilmente. Por lo que las béticas cuentan más ocasiones claras. Casi en el min. 25, llega a manos de Miriam el disparo de Leyre, la primera clara ocasión de la Real. Pocos minutos después, las del Betis vuelven a tener a punto el segundo gol. Y en el 36’ Irene, la capitana bética, pone el 2-0 para las locales.

La Real Sociedad consigue acercarse al área rival y tras una falta, Miriam, la guardameta bética, tiene que parar el disparo. Juanjo Arregi hace el primer cambio en el 40’, entra Manuela por Leyre y la árbitra le saca la tarjeta amarilla a Naiara Beristain. El partido se va al descanso a favor del Betis 2 goles a 0. Las locales cuentan con un mayor número de ocasiones y cruzar la línea defensiva se les hace relativamente fácil.

Segunda parte con 2 goles más en contra de la Real

El segundo tiempo comienza con una Real aún desubicada. A los 10 minutos la Real hace un doble cambio, salen Bea y Chini para dar paso a Leyre y Gaste. Pero un minuto más tarde, en el 56’ Yiyi pone el 3-0 para el Betis. Pocos minutos después, las féminas del equipo andaluz vuelven a contar con otra ocasión clara tras una buena jugada entre Priscila y Bea Parra. Y en el 73’ la árbitra le muestra la tarjeta amarilla la centrocampista sevillana, Laura González.

El Betis hace doble cambio en el 76’, entran en el terreno de juego Virgy y Paula Moreno por Bea y Yiyi. Poco después la Real Sociedad comienza a moverse de nuevo y a tener el balón. Y en el min. 81 las blanquiazules tienen la oportunidad más clara. Ramajo consigue abatir a Miriam López, dispara y el balón se estrella en el larguero y bota fuera de la línea. En el 83’, otro cambio por parte del conjunto sevillano, entra Andrea Blanco por Priscila. Y en el 84’ se da el cuarto y último cambio andaluz, debuta Maddi Torre en el lugar de Cristina.

Andrea Blanco, la centrocampista bética, con solo un par de minutos en el terreno de juego consigue hacer el cuarto gol y poner el 4-0 en el 85’. Rosita le da el balón a Virgy que chuta, el disparo llega al palo y tras el rebote, Andrea chuta el balón marcando el cuarto tanto. Finalmente, el partido acaba a favor de las locales. Y la Real Sociedad vuelve a casa con una dura derrota y destrozada. Lleva ya seis jornadas sin puntuar.

El partido ha sido redondo por parte del Betis, que ha vuelto a coger confianza y sensaciones tras la derrota frente al Albacete por 4 goles. Y las béticas consiguen la primera victoria como locales. Sin embargo, la Real Sociedad sale muy tocada del encuentro. En lo que va de temporada aún no ha conseguido ningún punto y ocupa el último puesto en la tabla de clasificación. El calendario liguero no ha estado a favor de las txuri-urdin pero las excusas ya no sirven y tienen que remontar cabeza como sea. Ahora vienen dos semanas de parón, que serán fundamentales para recapacitar y cambiar algunas cosas.