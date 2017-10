Un buen camino para el 'Sanse'

Google Plus

Jugadores del Sanse en un partido de liga | Imagen: Real Sociedad S.A.D.

La situación del segundo equipo donostiarra no deja mucho que desear ya que, por el momento, en la novena jornada de competición no se han dejado muchos puntos por el camino y se sitúan en la primera mitad de la tabla. Pese a ello, han sufrido algunas derrotas, pero no llegan a superar a las victorias conseguidas por los potrillos, 3 derrotas frente a 4 victorias además de un empate.

Partido a partido, los txuri-urdin dan continuamente muestras de crecimiento y de capacidad para poder alcanzar, de cara a mediados de temporada, los ansiados puestos de ascenso. En el pasado partido contra el Lealtad, Gorostidi fue el salvador del encuentro al marcar, en el último minuto de partido, el gol que dio la victoria a los donostiarras. Éste fue un encuentro intenso en el que costó llevar las riendas del partido, por lo menos la primera mitad del primer tiempo.

A partir de entonces, los potrillos dieron un vuelco a la situación consiguiendo dominar sobre los asturianos. Dominio que se extendió con mas fuerza a la segunda parte donde practicamente todas las oportunidades fueron para los blanquiazules.

Este fin de semana, el Sanse protagonizará un encuentro de filialos en su visita a Tajomar donde se medirá al Osasuna Promesas. De primeras, no parece que los rojillos puedan causarle muchos problemas a los guipuzcoanos ya que, de entre todos los encuentros de liga, la mayor parte de ellos han terminado con un resultado en contra de los navarros.

Por ello, y con la buena situación en la que llega en Sanse tras cosechar en sus dos últimos partidos victoria y empate, se prevé que se sigan sumando puntos para, de esta forma, conseguir abandonar el séptimo puesto de la tabla que actualmente ocupan los donostiarras y empezar a verse en otras posiciones más en la cúspide de la clasificación.