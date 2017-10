Odriozola: "Pueden estar tranquilos, firmé hasta 2022''

Google Plus

Odriozola en el pasado partido con el Betis en Anoeta | Imagen: LaLiga Santander

Álvaro Odriozola ocupa todos los focos de interés tras su pasado partido jugado con la Selección donde dejó claro que por muy joven que sea no se deja amilanar ante otras leyendas más asentadas en el 11 nacional como Isco, Ramos o Thiago. El jugador txuri-urdin ha demostrado que va a ser una de las próximas figuras a tener presentes en el fútbol español.

Precisamente por este último dato, la afición donostiarra está muy preocupada por su otros equipos grandes y con una situación financiera mejor tratan de robarles esta nueva joya de Anoeta como ya pasó con otros jugadores como Griezman.

Por todas estas nuevas teorías conpirativas, Odriozola tuvo que asegurar ante las cámaras y los periodistas que su casa está dentro de la plantilla donostiarra, según ha afirmado ''pueden estar tranquillos, renové con la Real hasta 2022 y sólo pienso en la Real''.

Y para confirmarlo, ha hecho visible su interés por los partidos de la Real diciendo que tienen los ojos puestos en Mendizorroza, donde, asegura, que tienen ganas de demostras que ''aquí estamos nosotros''.

Además, confirma tanto los jugadores como el cuerpo técnico tratan de pulir todos los defectos que han hecho perder puntos y con ello, tratan de demostrar que lo que quieren es ganar y en los único que piensan es en mejorar y salir hacia delante.

Afirma ''siempre hay un margen de mejora'' en referencia a las acusaciones vertidas sobre él por el poco carácter defensivo del jugador ya que, se marca demasiado sus ganas de ataque. Pese a ello, asegura entender que cualquier lateral moderno necesita ser versátil y, por lo tanto, tiene que defender, pero ''a su vez, aportar profundidad en ataque''.

Finalmente, ha terminado la rueda de prensa diciendo ''físicamente me encuentro bien, tengo un cuerpo que aguanta todo, no me puedo quejar de mis aptitudes''. Por todo ello, podemos asegurar que tenemos Odriozola para rato.