Xabi Prieto: 14 años, 14 imágenes en "txuri" y "urdin"

Google Plus

Xabi Prieto símbolo de la Real Sociedad. Fotografía: Web Oficial LaLiga.

Un repaso a los 14 años de Xabi Prieto en el primer equipo de la Real Sociedad.

01. UN "POTRILLO" MÁS

Toda historia tiene un principio, todo camino tiene sus primeros pasos y los de Xabi Prieto estuvieron siempre ligados a Zubieta. Destacó con el filial lo que lo llevó a participar en la pretemporada de 2003. Apenas unos meses después recibió la llamada del por entonces entrenador de la Real Sociedad, Raynald Denoueix.

El ahora capitán es otra de las perlas salidas de Zubieta. Fotografía: Diario Vasco.

02. SU DEBUT

Aquella llamada tenía un destino, el Carlos Tartiere de Oviedo y en los planes del francés también un nombre en su esquema, el de un chaval de 20 años. Titular en un once que estaba formado por Alberto; Gurrutxaga. Potillon, Boris, Zubiaurre; Mikel Alonso, Mikel Aranburu, Barkero; Chun-Soo Lee y él mismo. Disputó los 90 minutos de un encuentro que concluyó con un 1-2 favorable para los donostiarras. De aquel choque, Xabi se llevó su primer triunfo con la elástica que le acompañará toda su carrera, sus primeros minutos, su primera titularidad y dejó los primeros destellos de aquello en lo que iba a convertirse. Fue un 8 de octubre de 2003.

Su debut se produjo en un estadio mítico como el del Real Oviedo. Temporada 2003/04. Segunda Ronda Copa del Rey. Real Oviedo - Real Sociedad. 8 de octubre 2003. Fotografía: Diario Vasco.

En aquella ya lejana 2003-2004 Xabi Prieto disputó un total de 462 minutos repartidos en trece partidos distintos. Once de ellos fueron en Liga mientras que los otros dos, tanto el de su debut en segunda ronda y como el de tercera ronda ante el Deportivo Alavés, pertenecieron a eliminatorias de la Copa del Rey.

03. SU PRIMER GOL (Goles)

Pero no fue hasta el choque con el que la Real Sociedad concluía su temporada, en el que el capitán disfrutó de su primera gran noche futbolística. El escenario, nada más y nada menos que el Santiago Bernabéu, en frente un Iker Casillas en auge que vio como aquel canterano ponía su firma en un resultado que todavía se recuerda. Real Madrid 1 - 4 Real Sociedad. De aquel póker de goles, dos llevaron el nombre de Prieto y otro su sello mediante una asistencia.

Además, en aquel campo hostil resultadísticamente para los guipuzcoanos pero fetiche para él, Xabi empezó a labrar su firmeza desde los once metros. Un gol de penalti, el primero de muchos que han llegado posteriormente.

Sus primeros goles como profesional. Temporada 2003/04. Jornada 38. Real Madrid - Real Sociedad. Fotografía: Corazón Txuri-Urdin.

04. SU CONSOLIDACIÓN

Aquello fue el principio que labraba su camino. Como se mencionaba unas líneas más arriba, la temporada de su debut Xabi Prieto disputó más de una decena de partido, en la siguiente superó la veintena y en su tercer año ya sobrepasó la treintena. En apenas poco más de dos años era indiscutible en su puesto. Una posición de privilegio que no ha dejado de tener gracias a su buen hacer en el campo (exceptuando breves períodos de tiempo). E incluso, para muchos es ahora cuando mejor se encuentra.

05. EL DESCENSO

y Y cuando más subía su valor futbolístico llegó el peor golpe. Mestalla, sin él, consumó el descenso de la Real Sociedad a Segunda División. El club se sumía en una debacle deportiva, pues la institucional ya era un hecho. Y el nombre de Xabi Prieto se encontraba en más de un club como posible fichaje. Su buen juego, como ahora, era apreciado por muchos. Sin embargo, el "10" rechazó cada una de esas posibles ofertas que le hicieron llegar y se mantuvo inamovible en Donosti, en casa. Fiel a los colores.

Xabi Prieto no jugó las dos últimas jornadas, Mestalla lo vivió desde fuera. Fotografía: Mundo Deportivo.

Con Prieto como uno de los estandartes de la "nueva" Real Sociedad empezaba la travesía.

06. SU FIDELIDAD TUVO SU RECOMPENSA

Tres temporadas después, con 103 partidos a sus espaldas en la categoría de plata Xabi Prieto logró el ansiado regresó a Primera División siendo pieza clave en el proceso. Un reto conseguido que, como ya se ha visto con otros clubes históricos, es una empresa complicada de conseguir. Y la afición supone responder al compromiso que había mostrado todo ese tiempo el jugador.

Cadiz recuerdo alegre para tres años en el infierno. Fotografía: Diario Vasco.

07. SU CAPITANÍA

Y regresó a la élite, en la que con la Real Sociedad se ha mantenido con solvencia, pero también con ello llegó un nuevo reto, el de la capitanía. Esta, aunque ya había ejercido como tal en los últimos tiempos de aquella época, le llegó oficialmente con la despedida de Mikel Aranburu en el verano de 2012. De jugador de la casa a jugador de la casa. De One Club Man a otro One Club Man.

Aranburu y Xabi Prieto, los dos últimos capitanes de la Real Sociedad. Fotografía: Mundo Deportivo.

08. EL SUEÑO EUROPEO

Y como capitán tachó de la lista varios objetivos. Probablemente cuando uno/a niño/a piensa en aquello que le gustaría alcanzar como futbolista sus expectativas se alejen de una aspiración real. Cuando dicha persona llega al campo del profesionalismo estas metas se ajustan a lo que dicho club se puede fijar como objetivos a corto y medio plazo.

Por ello, desde la Bahía de la Concha y Zubieta donde los equipos se forjan desde la cantera una presencia en Europa y hacerlo deslumbrando es una de las mayores satisfacciones para que puede haber para aquellos que desde la infancia trabajan codo con codo con centenares de pequeños sueños.

En el caso de Xabi, llegó al primer equipo cuando este estaba sumido en la euforia que despierta entre todos un subcampeonato de Liga y una plaza en Champions League. De hecho, formó parte de una de las convocatorias de la 2003-2004 pero su debut en Europa no se hizo efectivo y este se hizo de rogar una década. Lo hizo en la temporada 2013/14 tras haber completado una campaña de ensueño el curso anterior. Diez años aguardaron para presenciar su debut en competición internacional. Fue en una previa de Champions League y el sueño se esfumó en la fase de grupos. Poco después llegó la Europa League pero todo quedó en una decepción tras el fiasco ante el Krasnodar. Ahora en su último año, la Europa League vive su último paseo por Europa, quién sabe si con premio final.

Xabi Prieto en el Teatro de los Sueños, Old Trafford. Fotografía: Deportes Terra.

09. SU PEOR MOMENTO

Pero no todo ha sido un camino de rosas. En una carrera de más de una década en un deporte con tantos ojos puestos en él y en el que la exigencia como hombre fundamental para que el juego del equipo se desarrolle con dinamismo resulta obvio que no siempre se puede rozar tu mejor versión. Algo que como casi todos los jugadores han vivido, también lo ha experimentado el capitán de la Real Sociedad.

Un mal juego que se puede concretar en dos momentos de su trayectoria. El primero allá por el curso 2011/12, el segundo coincidiendo con la 2013/14. La primera de ellas se notó en un juego menos participativo aunque acabó jugando en casi todos los compromisos. En la segunda, la unión de diversos factores provocó un peor rendimiento. Por un lado, la aparición de diversas lesiones, por otro, un cambio en su posición sobre el campo. Con Griezmann y Vela copando las bandas, Xabi Prieto se vio reubicado en el centro del campo, una posición a la que le costó adaptarse e impidió que desplegará sus mejores cualidades.

Finalmente, en los últimos meses de Moyes, y dentro de una dinámica de equipo negativa su juego tampoco relució y perdió protagonismo en las alineaciones.

Xabi Prieto vio como su papel decrecía hace unas temporadas pero supo revertir la situación. Fotografía: EPA

10. SU SEGUNDA JUVENTUD CON EUSEBIO

Esa mala dinámica y malos resultados llevaron a David Moyes a dejar el banquillo de Anoeta, y con su marcha parece que también se abandonó a la peor versión de Prieto. Eusebio llegó y Prieto resurgió. Volvió a convertirse en un jugador determinante dentro del esquema 4-3-3 del vallisoletano. Desde entonces la medular se recita de memoria entre los aficionados en Anoeta: Illarramendi, Zurutuza y Xabi Prieto.

Prueba de su importancia son los 75 partidos consecutivos que lleva jugados en Liga. A los que hay que sumar sus participaciones en Copa del Rey y Europa League. Unos números que no serían posibles sin la buena condición física que el medio está demostrando en el tramo final de su etapa como futbolista. Dígitos que lo elevan al olimpo txuri-urdin.

En las últimas temporadas Xabi Prieto goza de un momento de forma espectacular. Fotografía: Diario AS.

11. SU ÚLTIMA FIRMA

Una plenitud y estado de gracia que, cuando muchos ya esperaban con tristeza su adiós, le llevaron a anunciar en marzo de 2017 su renovación por una última temporada.

Semanas más tarde la clasificación del equipo para la Europa League añadieron un aliciente más a la que son sus últimas jornadas como profesional.

Encuentros que no quiere desaprovechar y hacer del suyo, un nombre todavía más grande en la historia de la Real Sociedad. Y no solo eso, sino que si es posible, luchará para hacer realidad su último anhelo, conquistar un título.

Un último año de elegancia sobre el campo. Marzo 2017. Fotografía: Mundo Deportivo.

12. 500 NOCHES AL SON DE XABI PRIETO

Quizá porque los referentes de los ochenta quedan lejanos, Atocha solo forma parte del recuerdo vivido de unos muchos pero no de todos, y la actualidad se cuenta desde Anoeta. Quizá porque Xabi ha pasado por Zubieta, Primera División, Segunda División, Champions League y Europa League. Quizá porque su juego ha transitado por momentos altos y momentos bajos. Quizá porque la historia del siglo XXI de la Real Sociedad no se entiende sin Xabier Prieto. Quizá porque nadie alcanzaba esas cifras en el club desde hace más de dos décadas. Quizá porque para su clase, elegancia y trascendencia 14 años no son nada. Quizá por todo ello, su adiós será la primera gran despedida (sin olvidar la de Aranburu) que viva el Estadio de Anoeta, el primer gran nombre que pase toda su carrera en dicho campo. Quizá 500 noches son pocas.

500 Noches de fútbol en los pies de Xabi Prieto. Temporada 2017/18. Jornada 2. Real Sociedad - Villarreal CF. Fotografía: Web Oficial LaLiga.

13. ...MÁS DE 500 NOCHES PARA LA HISTORIA TXURI-URDIN

Quizá por ello, a esas quinientas noches de fútbol Prieto ya ha sumado otras siete en lo que llevamos de temporada. Un total de 507 partidos a las que pueden sumar unas decenas más si el sino de la Real Sociedad les conduce a cotas importantes en la competición del K.O. (en los últimos años siempre atractiva para los donostiarras) y en la Europa League.

Unos dígitos que lo aupan a codearse con nombres que nos evocan a jugadores de otra época futbolística, casi poética enlos tiempos que corren. Xabi Prieto se despedirá de su afición siendo el quinto jugador que en más ocasiones ha vestido la elástica txuri-urdin. Únicamente superado por Alberto Gorriz (599), Juanan Larrañaga (589), Jesús Mari Zamora (588) y Luis Arconada (551).

Sin embargo, si únicamente se toman en cuenta los encuentros disputados en la Liga Prieto encabeza junto con Górriz la lista con un total de 461 (en el caso del primero con 358 choques en Primera División y 103 en Segunda División). Por lo que, la próxima vez que el donostiarra juegue en dicha competición desbancará al "Bixio" y encabezará la clasificación histórica de choques de Liga. Estadística que a su vez lo convierte en el centrocampista con más choques a sus espaldas por delante de Zamora (455).

Quizá y sin el quizá Xabi Prieto se ha ganado ser historia y leyenda txuri-urdin.

Xabi Prieto ya es un histórico de la Real Sociedad. Fotografía: Web Oficial LaLiga.

14. SU ÚLTIMO PARTIDO, SU ÚLTIMO GOL... HASTA EL MOMENTO

Pero aún las botas no están colgadas. Hasta la fecha, la última pincelada de Xabi se firmó en la séptima jornada del campeonato liguero donde el medio contribuyó en el resultado del equipo con un tanto. Un choque que reunía a dos emblemas de Real Sociedad y Real Betis, Prieto y Joaquín y ambos mostraron porqué han sido y son tan importantes para sus respectivos conjuntos.

Pero la postrera página de esta historia todavía no está escrita y sobre ella todavía quedan regates que hacer, asistencias que repartir y goles por marcar para llegar al final de su trayectoria.