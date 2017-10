'Kokito' hunde a la Real

Google Plus

La Real Sociedad continúa como colista de la Liga Iberdrola sin estrenar su casillero de puntos al no poder batir a un Granadilla en el que Ange Koko, 'Kokito', fue su mayor peligro. El entrenador Tony Ayala dio entrada a la costamarfileña en el minuto 50, y a la internacional le bastó poco más de media hora para dar los tres puntos a su equipo.

En la primera parte, las realistas dominaron el encuentro a pesar de no disfrutar de muchas ocasiones de gol. La posesión no se tradujo en oportunidades, ya que faltaba algo de creación en tres cuartos de campo. Nahikari García se encontró muy sola en la batalla ante la fuerte defensa tinerfeña. La menuda delantera no pudo hacer nada, ya que incluso en las disputas en velocidad, en la que es superior, se vio superada por las centrales del equipo canario.

Nahikari García da instrucciones ante su par, Simpson. | Foto: Gio Batista (VAVEL)

'Kokito', la revolución

En la segunda mitad fue el Granadilla quien salió con más ganas a por el partido. Las visitantes subieron un punto en su intensidad, lo que fue muy importante sobre todo en las disputas de balón. Pero donde se notó realmente su superioridad fue tras la entrada de Agne Koko.

La delantera cedida por el FC Barcelona demostró su calidad nada más salir, provocando dos penas máximas claras en apenas diez minutos. En la primera, Mariasun adivinó la intención de la lanzadora visitante y realizó una buena intervención quedándose con la pelota. Pero no pudo hacer nada ante el segundo lanzamiento, de Maria José, que adelantó a las de Tenerife.

Reacción realista

Al verse por debajo en el marcador las de Juanjo Arregui reaccionaron y encerraron a las visitantes en su área. Las tinerfeñas, cómodas a la contra, dejaron jugar cerca de su portería a las txuriurdin, y lo terminaron pagando. Tras varias oportunidades, fue la capitana, Sandra Ramajo, la que empató desde la frontal con una gran vaselina.

Sandra Ramajo dedica el gol del empate | Foto: Gio Batista (VAVEL)

Con el empate en el marcador, la grada se animó y empujó a las realistas a intentar conseguir la victoria. Con el equipo rival cómodo en esta situación, casi conformándose con el punto conseguido de forma momentánea, parecía que se iba a sumar el primer punto de la temporada.

Un jarro de agua fría

Pero las contras de las canarias, encabezadas por 'Kokito' eran muy peligrosas. Así resultó ser el gol de la victoria de las de Tenerife, con una carrera de más de 60 metros que acabó con un disparo de fuera del área directo a la escuadra.

Ya a la desesperada, las realistas fueron arriba e incluso Manu pudo poner el empate a dos en una jugada embarullada tras un córner en el último suspiro de partido, pero el balón fue rechazado por la defensa canaria. Las txuriurdin no pudieron sumar su primer punto, pero demostraron que no se merecen esa posición.

