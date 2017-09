Zenit - Real Sociedad: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 2 de la Fase de Grupos de la Europa League

Once de la Real frente al Zenit. Foto: Peter Kovalev (Gelty Images)

La Real Sociedad llegaba a Rusia con intenciones de luchar por el primer puesto de la fase de grupos ante un Zenit que goleó en su primera jornada europea por cinco a cero al Vardar. Los de Eusebio salieron con un once con varias rotaciones que no tuvieron efecto en el juego. Dos importantes fallos en el minuto 5 y 24 determinaron el partido para los de Mancini. Un gol de Llorente en el minuto 41 daría esperanzas al equipo txuri-urdin de conseguir la victoria.

Ya en la segunda parte, el equipo donostiarra mejoró e intentó ir a por el partido, aunque un gol en el minuto 60 de Kokorin hizo que no pudieran seguir con la firmeza con la cual empezaron el segundo tiempo. El Zenit consiguió ganar a una mala Real y lidera la fase de grupos con pleno de victorias.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Eusebio Sacristán

4| Dejó a Willian José e Illarramendi en el banquillo, a los que sacó a jugar en la segunda parte. Alineó un once de rotaciones apostando por R.Pardo y Bautista, dos jugadores que no demostraron su calidad en el partido. Tardó en reaccionar después de los dos goles recibidos en la primera parte.

Gerónimo Rulli

0| Horrible. Ya con el uno a cero en el marcador tuvo un fallo garrafal al salir a despejar un balón. El esférico le sobrepasó por encima al medir mal la distancia y Kokorin marcó a placer. Asimismo, midió mal la salida en un córner y casi regala el otro gol. Actuación para olvidar del arquero argentino.

Álvaro Odriozola

6| Un encuentro discreto en cual se incorporó bien al ataque y cumplió en defensa. Aun y todo, Criscito, lateral del Zenit, consiguió en varias ocasiones poder robarle el balón cuando subía al ataque.

Aritz Elustondo

7| Partido correcto que desempeño el de Beasain. No se complicó en defensa, cumplió en los balones aéreos y estuvo bien en la salida de balón. Ningún gol en contra fue fallo de él.

Llorente

8| Fue el mejor del partido. Cumplió con creces en defensa y pudo dar esperanzas al equipo con otro tanto de cabeza. Su gol de cabeza entre los rivales rusos dio motivos de creer en una remontada. Al igual que Aritz, no tuvo ningún fallo importante en defensa.

De la Bella

5| No fue el mejor partido de Alberto. Se centró en defender y cuando pudo animarse al ataque lo hizo. Sus apariciones en ataque tampoco tuvieron mucho peligro. En los minutos finales se le pudo apreciar un poco fatigado. Tuvo un disparó al borde del área que Lunev atrapó sin problemas.

Rubén Pardo

2| Era su momento para poder demostrar su juego. Eusebio confió en él desde el principio para ser la brújula de la Real. En el minuto 4 del encuentro cometió un fallo de cadetes al intentar ceder el balón en dirección al centro, un pase que no llegó a ningún compañero y que, el extremo argentino, Rigoni robó el balón para el posterior disparo haciendo que el gol subiera al marcador. Illarramendi le sustituyó en el minuto 74.

Xabi Prieto

6| Dio sentido al juego del equipo. Consiguió enlazar la defensa con la delantera y se desempeñó bien como mediocampista. Fue sustituido en minuto 65 por Juanmi, con la intención de poder remontar el partido.

Zurutuza

5| Discreto partido del francés. No participó mucho en la construcción del juego txuri-urdin. Mejoró en la segunda parte y el equipo lo notó.

Canales

6| Asistió en el gol de Llorente. Fue en lo que más destacó. Participo en el medio campo, aunque no tuvo mucha importancia en la creación del juego.

Januzaj

4| Intermitente. Partió desde la banda derecha para poder realizar a través de su calidad alguna jugada de peligro que, en ocasiones, logró. Dejó algún que otro destello de calidad en un partido en el que no apareció demasiado.

Jon Bautista

2| No tuvo su día. Eusebio le dio la oportunidad de salir en el once inicial y no cumplió. No tuvo ninguna ocasión clara de gol. Es por eso que fue el primer cambio del encuentro en el minuto 61. No fue el mejor partido del joven canterano.

Willian José

4| Salió en el minuto 61 por Bautista con un claro objetivo, ayudar al equipo marcando un gol. Lo intentó a través de un fuerte cabezazo dentro del área pequeña, aunque se marchó desviado por muy poco por el poste izquierdo. No hizo nada más.

Juanmi

5|Eusebio decidió dejarle en el banquillo y se arrepintió. En el minuto 65 entró como revulsivo por Xabi Prieto. Tras un desmarque a la espalda del defensa, Aritz Elustondo golpeó con calidad para dejarle solo delante del portero haciendo que el defensa saltará a por el balón. En esa lucha por el esférico, el árbitro señalo una dudosa falta que impidió que el Malagueño marcará el segundo gol.

Illarra

S.C| Sustituyó a Rubén Pardo en el minuto 74. Eusebio le dio descanso pensando en el siguiente partido liguero frente al Betis y la Real notó su suplencia. A falta de 15 minutos no pudo hacer nada.