Cero de nueve, y a Rusia

Zurutuza atiende a Aritz frente al Valencia. Foto: LFP

La súper Real que comenzó arrollando y liderando la liga parece haber sufrido un bache de resultados. Los pupilos de Eusebio han perdido tres partidos seguidos, todos, desde que ganaron al Rosenborg en Anoeta. La Europa League pasa factura a los txuri urdin, también las lesiones, sobre todo en defensa, que lastran las rotaciones del equipo. Sin embargo, el juego no ha decaído del todo, ya que se vieron buenos momentos tanto contra Madrid y Valencia, como ante el Levante.

Nueve goles encajados en tres partidos

Las sensibles bajas en la zaga de Iñigo, Navas, Carlos Martínez, y Llorente han mermado mucho el rendimiento defensivo del equipo. Y es que la Real es el cuarto equipo más goleado con 13 tantos encajados. De ellos, nueve han sido en esta fatídica semana, tres en cada encuentro. Tan solo logró dejar la portería a cero frente al Villarreal y el Rosenborg, dos equipos que apenas atacaron. El problema es grave, y eso que Aritz está respondiendo a los galones que se le exigían, convirtiéndose en uno de los mejores hasta el momento. Llorente también ha dado buen rendimiento, pero los goles han seguido llegando.

Eusebio compareciendo antes del encuentro frente al Rosenborg. Foto: VAVEL

En cuanto al análisis exclusivo de la semana, la Real ha perdido los tres encuentros, sin ser dominado del todo en ninguno de ellos, cosa que puede ser positiva, ya que el nivel de juego no decae, pero también negativa, ya que los equipos consiguen ganar aunque la Real juegue bien. Varias razones sobrevuelan a la Real, y dos de ellas son el bajón de rendimiento de David Zurutuza y la poca implicación que está teniendo Willian José en el juego ofensivo.

El de Rochefort no ha arrancado de la manera esperada la temporada, y pese a estar jugando casi todos los minutos, no está siendo el del año pasado, y el equipo lo nota, en la presión, en la salida de balón y en el juego interior. En cuanto al brasileño, está pasando por una pequeña crisis, que parece afectarle a su confianza, además de al equipo. No recibe apenas balones para que aguante y desahogue el juego y el equipo no termina de adivinar como hacer daño sin su presencia.

Willian José cabizbajo. Foto: LFP

Zenit y Betis y a descansar

Tras esta nefasta semana en cuanto a resultados, los realistas tendrán que disputar otros dos encuentros esta semana, el primero, el más complicado e importante, ante el todopoderoso Zenit de Mancini a domicilio, el jueves. Será un partido clave, decidiendo muchas de las opciones realistas en la competición. Después, con menos de 72 horas de descanso, los pupilos de Eusebio volverán a jugar ante su afición, frente al Betis de Setién, el domingo a las 12. Tras esta traca de partidos, habitual del mes de septiembre para los equipos europeos, la Real descansará por el parón de selecciones, para cargar fuerzas y preparar el partido del 14 de octubre ante el Alavés, en Mendizorroza.

Ahora es el momento de confiar en el juego que hizo que la Real llegase hasta donde está, confiar en el hombre que lo creo, y en todos los jugadores que han demostrado su valía. Con la recuperación de hombres importantes como Navas o Iñigo, el equipo irá mejorando y tendrá más descanso. La clave puede ser que Willian José o Zurutuza se reactiven o que sus sustitutos lo hagan.