Declaraciones de los jugadores tras la derrota ante el Valencia

Google Plus

Zurutuza se interesa en el estado de forma de Elustondo, tendido en el suelo. Foto: LaLiga

La Real Sociedad cayó derrotada por dos a tres ante el Valencia, en el sexto encuentro del campeonato de Liga de Primera División. El conjunto realista peleó de principio a fin ante un agerrido conjunto como es el de Marcelino, que supo aprovechar los espacios concedidos por su rival para llevarse el encuentro.

Tras el encuentro, los jugadores David Zurutuza y Aritz Elustondo comparecieron ante las cámaras de Real Sociedad TV para ofrecer sus impresiones del encuentro.

Zurutuza, el primero en comparecer, se mostró decepcionado por haber concedido el tercer tanto a su rival en los instantes finales del encuentro: "Hemos creído en todo momento, con el dos a dos el equipo ha querido ir a por el tercero, creíamos poder sacar el partido adelante pero ellos en una jugada en la que han encontrado espacios nos han hecho mucho daño".

A su vez, Zurutuza aseguró que si bien ellos tuvieron el control del partido, el juego de ida y vuelta les condicionó mucho: "El control lo hemos tenido pero ellos salían muy bien cada vez que robaban y nos han hecho mucho daño. En esa ida y vuelta, que no es nuestro juego, nos han hecho daño".

A pesar de caer, Zurutuza aseguró que el equipo tiene ganas de ponerse a pensar en el encuentro del jueves ante el conjunto ruso: "Hay muchos partidos, todos vamos a jugar, hay que pasar página porque cada partido es diferente. Ahora nos toca el Zenit, no lo hemos podido estudiar pero mañana ya nos podremos a pensar en el Zenit".

Elustondo: "El equipo no se ha dado por vencido"

Al igual que su compañero de equipo, Elustondo se mostró decepcionado por la derrota cosechada del equipo, a pesar de que el equipo no se dio por vencido en ningún momento: "Nos vamos fastidiados, queríamos ganar delante de la afición pero no ha podido ser, el equipo no se ha dado por vencido pero se nos ha escapado en los últimos minutos".

Elustondo reconoció el rival cuajó un gran partido, además de saber aprovechar los espacios que encontró de la defensa rival: "Está claro que hemos tenido un gran rival delante. El Valencia ha hecho un gran partido, hemos pecado un poco y hemos entrado en el juego de ellos, que salían como balas en cualquier error nuestro. No nos hemos dado por vencidos pero no ha podido ser".

Por último, Elustondo aseguró que el equipo viajará a tierras rusas con la intención de conseguir los tres puntos: "Estamos fastidiados por haber perdido tres partidos consecutivos en Liga. Está claro que no nos gusta perder pero el jueves tenemos una buena oportunidad en Rusia y vamos a ir a por los tres puntos".