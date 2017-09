Real Sociedad - Valencia: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 6 de LaLiga

Google Plus

Real Sociedad vs Valencia: puntuaciones de la Real Sociedad. Foto: Real Sociedad

Tercera derrota de los donostiarras, que han visto frenada su buena dinámica. La falta de hombres importantes en defensa está marcando negativamente al equipo, que lleva 13 goles encajados en 6 partidos, lo cual es muy preocupante.

El verdugo esta vez fue el Valencia de Marcelino, que se ha convertido en una pesadilla como entrenador para la Real. Los valencianos se impusieron por 2-3 con goles de Rodrigo, Vidal y Zaza, que superaron los goles de Aritz y Oyarzabal.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Eusebio Sacristán

5 | Poco previsor. Solo se llevó un central natural en la convocatoria, y eso terminó pasando factura al equipo. Bien en los cambios, aunque se equivocó al dejar que el partido se convirtiera en un ida y vuelta.

Rulli

4 | Inmóvil. Solo en los últimos minutos salió de la portería. Le superaron con facilidad en dos mano a mano y se mostró inseguro en otras acciones, con varias salidas en falso.

Odriozola

7 | Incombustible. Se tiró todo el partido subiendo y bajando, y muchas de las acciones de ataque en el primer tiempo llegaron con su participación. Debe defender más.

Zubeldia

5 | Inocente. No estuvo muy seguro en defensa y acabó expulsado. Si bien en la primera tarjeta no cometió falta, no debió jugarse la chilena en la acción de la expulsión.

Aritz

7 | Imponente. Buen partido de Elustondo, que está cuajando un gran inicio de temporada, donde ha jugado todo. Estuvo fuerte en los cruces y atento, e incluso marcó el primero en un córner.

Kevin

5 | Flojo. Debe mejorar mucho en defensa. Le ganaron la espalda varias veces y falló varios pases en defensa. En ataque, luchador. Le dio a Oyarzabal el balón que supuso el segundo, tras recuperarla.

Illarramendi

7 | Escoba. Recuperó muchos balones que dieron aire a su equipo en momentos complicados, y distribuyó bien el juego. Mejor de '4' que de '8'. En su línea.

Zurutuza

5 | Fallón. No fue su día. Falló varios pases que no acostumbra, y no estuvo contundente en varias acciones.

Xabi Prieto

7 | Temple. No tuvo tanta importancia como en otros partidos, pero dio control y se asoció bien con Odriozola, como siempre. En la segunda parte se le vio algo cansado.

Juanmi

5 | Perdido. Apenas entró en juego con el balón. Intentó buscar su ocasión con constantes desmarques, pero no tuvo suerte. No está fino en los últimos partidos.

Willian José

6 | Desafortunado. No tuvo su día de cara a puerta. Tuvo varias ocasiones, sobre todo una en un mano a mano con Jaume, pero no definió ninguna. 5 partidos seguidos sin marcar, en los que ha sido titular siempre. Fue sustituído tras la expulsión de Zubeldia.

Oyarzabal

8 | Retorno. Volvió a lo grande. Hizo un partido que recordó al de su primera campaña como jugador del primer equipo. Peleó constantemente, fue un dolor de cabeza para el lateral y marcó un golazo. También puso el córner que terminó en el primer gol.

Januzaj

6 | Incisivo. No estuvo mal, pero tampoco destacó en exceso. Lo intentó y dio un toque diferente a la Real, con varios detalles de calidad. Le falta más mordiente.

Canales

6 | Correcto. Salió para dar control a la Real tras la expulsión, y no lo hizo mal. Probó un disparo lejano que puso en problemas a Jaume.

Pardo

S/C | Nervioso. Salió en los últimos minutos. A punto estuvo de marcar un golazo en la última acción.