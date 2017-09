Lista de 18 con bajas significativas

Google Plus

Convocatoria de la Real Sociedad contra el Valencia en Anoeta. Foto: Twitter Real Sociedad

La Real juega su séptimo partido del mes de septiembre, que empezó con la victoria en Riazor y acabará contra el Valencia en Anoeta. La derrota en el Ciudad de Valencia por 3-0 ante el Levante obliga a los realistas a conseguir tres puntos para no descolgarse de los puestos que dan acceso a la Europa League. Dos derrotas consecutivas contra el Madrid y el Levante, hacen que la Real sume dos partidos seguidos sin puntuar y esté en una dinámica negativa. Antes de estos encuentros el equipo txuri urdin no conocía la derrota, y contaba sus partidos con victoria en Europa y en La Liga.

Eusebio Sacristán no podrá contar con Navas, Iñigo y Diego Llorente. Los dos primeros son bajas por lesión, y el central madrileño es baja por sanción al haber sido expulsado en la anterior jornada. Las bajas de tres centrales condicionará el once del técnico vallisoletano que tendrá que recurrir a Zubeldia para la demarcación de central junto a Aritz Elustondo, el único central disponible. Por lo demás, el once será parecido al del Ciudad de Valencia con los cambios de Odriozola por Gorosabel, Zurutuza por Zubeldia en el centro del campo y Januzaj por Vela. El jueves la Real tendrá otro partido importante, visitará San Petersburgo para enfrentarse al líder del grupo de la Europa League, el Zenit que peleará con los realistas por la primera plaza.

Carlos Vela fuera de la convocatoria

El mexicano Carlos Vela es la principal ausencia de la lista de convocados. Vela fue titular en el partido frente al Levante, pero esta temporada se está viendo relegado a un segundo plano. Su marcha a la nueva franquicia de Los Angéles en enero, ha condicionado su concurso este inicio de temporada, y está jugando las segundas partes, dando más protagonismo Eusebio a Januzaj, Canales y Juanmi.

El delantero azteca sólo ha jugado 196 minutos en las primeras cinco jornadas, y en sólo una de ellas ha sido titular y ha disputado todo el encuentro. En las restante cuatro jornadas ha entrado desde el banquillo y ha jugado media hora y en la jornada dos y tres 24 y 16 minutos respectivamente.

Por primera vez los tres delanteros centros de la Real, Willian José, Imanol Agirretxe y Jon Bautista. Bautista y el delantero usurbildarra se turnaban en las convocatorias, y en este encuentro debido a las bajas coinciden ambos. Además, Agirretxe vuelve a una lista de convocados después de no estarlo contra el Levante.