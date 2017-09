Eneko Capilla: "El Burgos es un equipo que no mete muchos goles pero no encaja"

Google Plus

Eneko Capilla y sus compañeros del filial txuri-urdin buscan la cuarta victoria ante el líder, el Burgos CF, Fotografía: Giovanni Batista,

Sin embargo, la Real Sociedad B arriba a dicho encuentro sumergida en una buena dinámica de juego y resultados. Sobre todo tras salir reforzados de su último choque. Un partido ante la SD Amorebieta al que dieron la vuelta al marcador.

Un aspecto, el de sobreponerse a un inicio desfavorable, en el que Capilla ha querido hacer hincapié. “La victoria ante la SD Amorebieta fue importante, sobre todo por cómo lo hicimos. Remontar un 2-0 a domicilio y en 2ª B no es fácil. Y menos contra un equipo que lleva menos puntos de los que merece".

Un gran resultado que el joven atribuye al buen hacer colectivo. Así lo comenta Capilla. “Gracias al esfuerzo y al trabajo del equipo conseguimos remontar”. Tres puntos que volaron de Urritxe a Zubieta para sumar la tercera victoria del curso. Ahora buscan la cuarta en seis choques.

El rival: un Burgos CF invicto

Los pupilos de Alguacil encaran en la jornada 6 uno de los encuentros más complicados dentro de la ya complicada categoría de bronce del fútbol español. Zubieta aguarda la llegada de todo un histórico como los es el Burgos CF. Los castellano-leoneses llegan a San Sebastián aupados en un coliderato que comparten con el CD Mirandés.

Una posición en la tabla que no sorprende a Capilla puesto que considera que las incorporaciones de los visitantes han logrado reforzar una plantilla que ya era fuerte. “El Burgos ha fichado mucho y bien. Además, ha empezado el año muy bien”.

Ahondando en este inicio, el potrillo ha hecho una valoración del juego desplegado por el rival hasta la fecha. Un análisis para el que Capilla se remite a unos números hasta el momento demoledores. “El Burgos CF no ha perdido ningún partido. Lleva cuatro goles a favor y ninguno en contra con lo que es un equipo que no mete muchos goles pero no encaja”.

Y es que hasta el momento el rival de los de Alguacil llegan con un bagaje de cuatro victorias y un empate. Triunfos en los cuales ha exprimido al máximo su faceta goleadora. Cuatro goles, cuatro victorias por la mínima. Así pues, Zubieta espera un encuentro serio donde intentar acabar con la imbatibilidad del meta rival será imprescindible para obtener un buen resultado.

“Va a ser un partido muy bonito donde tenemos que dar el 100% para poder conseguir los tres puntos”. Unas declaraciones de bien seguro acertadas puesto que hace apenas unas semanas, y justo antes del inicio de la competición para la primera plantilla de la Real Sociedad, los burgaleses pusieron en serios aprietos a los de Eusebio que finalmente tan solo lograron empatar a dos en “El Plantío”.

El duelo tendrá lugar el sábado 23 a las 18h en Zubieta.