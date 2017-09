Xabi Prieto:''Tenemos que recuperarnos de la dolorosa derrota''

Google Plus

William José ayer en el partido contra el Levante | Imagen: LaLiga Santander

El partido entre semana sentenciaba la bajada que ha tenido la Real en estos dos últimos encuentros de liga contra el Real Madrid y contra el Levante. Las estrepitosas derrotas, todas ellas por goleada, han hecho replantearse tanto a jugadores como cuerpo técnico, el modelo de juego con el que los donostiarras han comenzado esta nueva temporada.

Los tres goles marcados por el Levante ayer en el Ciutat de València avergonzaron a toda la plantilla donostiarra, quienes, afirmaron que no se esperaban una derrota de tal calibre y mucho menos ayer. Tras el encuentro con los granotas, Xabi Prieto fue el jugador elegido para dar la cara ante los medios y poner de manifiesto el descontento general de los txuri-urdin.

El capitán realista calificó la derrota de ''inmerecida'' y afirmó que no había sido un buen partido en su conjunto. ''Se han tenido opciones, sobre todo, en la primera parte, pero no se han aprovechado''. El capitán del club donostiarra hacía una dura autocrítica diciendo que desde que los valencianos habían marcado el primero de los goles, no habían sabido responder, ''nos hemos quedado marcados con el primer gol'' decía ante las cámaras Prieto. Además, ha añadido que ha costado crear situaciones claras de gol y, por lo tanto, se han tenido menos oportunidades. Finalmente, el capitán ha dicho que había que recuperarse de la dolorosa derrota y pensar en el próximo encuentro y en su victoria.

Los goles de Chema, Morales junto con el penalti de Bardhí han sido los responsables de la segunda derrota más avergonzante de la Real en lo que lleva de temporada. Sin embargo, esto solo es el comienzo de la misma, quedan muchos encuentros y oportunidades de poder resarcirse de los errores del pasado que, si se mejora en el futuro, podrían no tener un efecto significativo.