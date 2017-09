El Levante, un rival peligrosamente engañoso

Google Plus

Once del UD Levante. Fotografía: La Pizarra del Míster

La Real Sociedad disputa en la noche de hoy su quinto partido de esta liga. Lo hace en el estadio "Ciudad de Valencia", ante un recién ascendido, el Levante. Sin embargo esto último no debe de llevar a una idea engañosa sobre el conjunto de Orriols. Los granotas todavía no conocen la derrota y han jugado partidos de una índole tan importante como ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu o en casa recibiendo a sus vecinos de Villarreal y del Valencia, además del Deportivo de la Coruña. Esta es la carta de presentación del conjunto dirigido por Muñiz, pero vayamos a conocerlo un poco más a fondo.

Rául Fernández

Portero de gran envergadura salido de la cantera del Athletic Club. Ha sido un verdadero trabajador de este deporte y después de defender portería de Segunda B, como en la UB Conquense o de muchos equipos de Segunda División (Racing de Santander, Granada o Mirandés entre otros) se ha ganado jugar en la máxima categoría a sus 29 años. Destaca en su juego aéreo y se ha asentado dando seguridad a la portería granota.

Pedro López, Chema, Postigo, Toño

La defensa mezcla jugadores experimentados en la máxima categoría con otros que nunca antes habían disputado minutos en los mejores estadio españoles. Pedro López militó en el Valladolid y dejó para el recuerdo un golazo a Íker Casillas después de un zambombazo desde la banda de Pucela. Chema por su parte llegó el año pasado procedente del Alcorcón y fue una petición expresa de Muñiz. El otro central es Postigo, quien tampoco había pisado la Categoría de Oro hasta este pasado mes de agosto. En el lateral izquierdo todo hace indicar que saldrá Toño, quien es dueño de dicho puesto desde hace ya tiempo. Sin embargo este año su equipo le ha fichado un duro competidor como es Antonio Luna, por lo que aquí no termina de estar claro el que saldrá de titular.

Campaña y Pier o Doukouré

El canterano sevillista es un fijo en el once de Muñiz. Da la pausa y marca los ritmos de partido que más le interesa a los suyos. Mucha calidad en sus botas. Junto a él está la principal duda en el once, ya que el entrenador granota no se termina de decidir entre Pier y Doukouré. El primero es un central que se adapta bien al medio. Doukouré por su parte ha sido la gran apuesta para reforzar al equipo en el medio durante este verano. Cualquiera de los dos tendrá la función de guardar la retaguardia y que así Campaña pueda jugar algo más suelto.

Morales, Jason, Bardhi

Línea de mediapuntas muy interesante. Hay mucha variedad de características entre los tres jugadores. Mientras Morales es un futbolista de banda, que tiene un gran regate y llega a línea de fondo para ponerle centro al delantero, Jason aporta velocidad y llegada, siendo el más delantero de los tres. El gallego es de estatura baja, lo que le convierte en un incordio, un delantero escurridizo que siempre es difícil de cubrir para un central. Por último el caso de Bardhi es para destacarlo. El macedonio destacó en el europeo y los aficionados levantinistas se ilusionaron con su incorporación. No ha defraudado y su golpeo a balón parado es sin duda de los mejores de nuestra liga.

Álex Alegría

Álex Alegría ha llegado a Orriols con la difícil misión de suplir a Roger, el Pichichi de la temporada del ascenso. Lo hace cedido por el Real Betis, donde tras cuajar grandes tardes de fútbol la pasada campaña, se ganó la renovación. Alto y corpulento, se podría decir que es un delantero similiar al realista Willian José. Fija a los centrales y aguanta bien el balón, además de tener un buen juego aéreo, lo que le convierte en un peligro en el balón parado.