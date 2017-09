Previa Real Sociedad - Valencia: dos aspirantes europeos frente a frente

Oyarzabal ante Cancelo, en el encuentro de la pasada campaña. Foto: LaLiga

Real Sociedad y Valencia. Valencia y Real Sociedad. Dos equipos que en el último lustro han coleccionado trayectorias similares: unas veces han rozado el cielo mientras que en otras ocasiones han sido testigos en sus propias carnes de la cruda realidad que puede suponer rendir por debajo de sus propias expectativas. Ambos conjuntos alcanzaron el cuarto puesto de la clasificación, pasando bien antes o después por el amargo trago de rendir por debajo de lo esperado por sus aficiones.

La experiencia europea de la Real fue de lo más estrepitosa. Su clasificación al torneo continental coincidió con la marcha de Illarramendi, la pieza angular del equipo, al Real Madrid. La Real nunca consiguió suplir su marcha y por si eso fuera poco, las idas y venidas con técnicos de perfil distinto no le hicieron bien a un equipo que perdió el rumbo hasta la llegada de Eusebio Sacristán al banquillo.

Al lasecano se le pueden achacar algunas cosas, no cabe duda, pero si algo se le puede reconocer, además de haber dotado a este equipo de un carácter ganador que se hacía de rogar, es un estilo de fútbol muy definido, que para bien y para mal en ocasiones, es el que es sin discusión.

En Valencia la experiencia, en parte, ha sido similar a la vivida por la Real Sociedad. Precisamente el año en el que la Real disputó la Champions League, la temporada del Valencia dejó mucho que desear a su afición. Terminó octavo, diez puntos por debajo de la Real. Por el contrario, la llegada de Nuno Espirito Santo le otorgó una nueva ilusión a un equipo, que logró terminar en cuarto lugar la siguiente campaña, la 2014-2015.

Pero como suele suceder en ocasiones, las alegrías en el fútbol van y vienen. El tan aclamado Nuno duró 13 jornadas de la campaña 2015-2016. Fue el comienzo del caos en Mestalla. Por el banquillo ché pasaron Voro, Gary Neville, otro técnico de las islas que tuvo un éxito parecido al de Moyes en San Sebastián u otro viejo conocido en San Sebastián como Paco Ayestarán, que comenzó la pasada temporada en el banquillo y que duró cuatro jornadas en el mismo. Voro volvió como salvador y logró salvar la categoría con menos apuros de los que se esperaban en un principio.

Entre medias, el experimento de Prandelli resultó una bomba incendiaria en un proyecto que con el paso de las jornadas fue a la deriva. 44 y 46 puntos en dos temporadas consecutivas, números que temporadas atrás serían propios de un equipo que lucha por la salvación hasta las últimas jornadas.

El domingo, por el bien del fútbol, los dos equipos se enfrentarán con aspiraciones europeas. Las dos aficiones merecen ver a sus equipos en lo alto tras años de sufrimiento. Ambos saben lo que es ver a los suyos en el infierno. Disfruten pues, están de suerte.

Recuperarse de los golpes sufridos

La derrota ante el Real Madrid en su último encuentro como local supuso un palo importante para la Real Sociedad, que llegó colíder al encuentro ante el vigente campeón de Liga. El equipo dio una buena imagen, pero fue incapaz de inquietar salvo en contadas excepciones, la portería defendida por el tico Keylor Navas.

Ante el Levante, lejos de mejorar su imagen, el equipo tuvo un mal día y cayó de forma estrepitosa por tres a cero ante el conjunto granota, que fue muy superior a los donostiarras. La nota negativa para el equipo, además del resultado, fue la expulsión por doble amarilla de Diego Llorente, lo que obligará a Eusebio a tener que hacer uso probablemente de Zubeldia en esa posición.

Los jugadores de la Real celebran uno de los goles anotados. Foto: LaLiga

Tras el encuentro del pasado jueves ante el Levante, Eusebio podría realizar alguna variante en el esquema de su equipo, habida cuenta de que el jueves disputará otro encuentro, en este caso, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos de la Europa League. El técnico baraja muchas posibilidades para dotar a su equipo del hambre y la competitividad necesarias para hacer frente a cualquier equipo. Lo que se espera es que, por encima de todo, el centro del campo habitual formado por Illarramendi, Xabi Prieto y Zurutuza será el que salte de inicio a Anoeta. La incógnita está en lo que sucederá en la zona de ataque, donde el técnico lasecano maneja varias alternativas.

Ilusión y esperanza por todo lo alto

Si los números de la Real Sociedad son bastante buenos para lo que estaba acostumbrada a hacer en otras temporadas, algo similar sucede con el Valencia. Marcelino ha conseguido, con la indispensable ayuda de sus jugadores, devolver la ilusión que tanta falta le hacía a la afición valencianista. El conjunto ché acumula nueve puntos en los primeros cinco encuentros, tras los triunfos cosechados ante Las Palmas y Málaga en su feudo, y los empates obtenidos ante el Levante, en su última salida, Real Madrid y el punto obtenido también en su feudo ante el Atlético de Madrid.

La visita a San Sebastián será clave para un conjunto como el valenciano que aspira a dar un golpe sobre la mesa en un complicado escenario como es Anoeta. En el Santiago Bernabéu, el conjunto ché logró sumar un importantísimo punto, demostrando que es un equipo muy compacto que con balón es capaz de generar estragos a sus rivales.

Para ello será indispensable la participación de Simone Zaza, que ante el Málaga logró anotar su primer hat-trick como jugador del Valencia. Sin duda, del buen hacer del jugador italiano dependerán las aspiraciones de volver a competición continental del Valencia la próxima temporada. Jugadores como Carlos Soler, Lato, Parejo, Mina, Guedes o el propio Simone Zaza se presuponen como las principales esperanzas de este regenerado Valencia. El conjunto valenciano cuenta además, con la vitola de que su técnico nunca ha caído derrotado cuando se ha enfrentado a la Real Sociedad en competición liguera (8 victorias, 4 empates, ) a pesar de que ha sufrido dos derrotas en Copa del Rey.

Mina celebra el tanto anotado ante el Málaga. Foto: LaLiga

Superioridad local en los últimos duelos

Desde que la Real Sociedad regresó a Primera División en 2010, el Valencia ha caído en cinco de sus siete visitas al estadio de Anoeta. El conjunto valenciano logró vencer únicamente en una ocasión; fue en 2010 gracias a los tantos de Tino Costa y Aritz Aduriz. Prieto anotó el tanto de la Real de penalti.

Precisamente, el duelo disputado en la temporada 2012-2013 albergó un encuentro de lo más emocionante, con ambos equipos jugándose la plaza de acceso a la Champions League. Agirretxe anotó un hat-trick en la segunda mitad, tras el tanto de Iñigo en la primera mitad y la Real venció por 4-2 en un encuentro increíblemente emocionante.

En 2015, los realistas vencieron gracias a los tantos de Jonathas de Jesús en la recta final del encuentro. La pasada temporada, el doblete de Willian José y el tanto de Juanmi en la recta final del encuentro le otorgaron los tres puntos a los donostiarras, en un encuentro de lo más emocionante.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2016-2017 15 Real Sociedad 3-2 Valencia 2015-2016 19 Real Sociedad 2-0 Valencia 2014-2015 6 Real Sociedad 1-1 Valencia 2013-2014 28 Real Sociedad 1-0 Valencia 2012-2013 33 Real Sociedad 4-2 Valencia

Los dos equipos, de nuevo en lo alto

La Real Sociedad llegará al encuentro tras sumar nueve puntos en cinco encuentros. Los de Eusebio Sacristán, además, han anotado 11 goles en dichos encuentros. La derrota ante el Real Madrid propició que el equipo rompiera la racha de nueve encuentros sin perder, algo que no sucedía desde la temporada 2012-2013, en las que el equipo logró acumular 15 encuentros consecutivos sin caer.

El Valencia, por su parte, ha conseguido el mejor comienzo de temporada desde 2014, temporada en la que consiguió sumar 10 puntos en cuatro encuentros, con tres victorias y un empate. En esta ocasión, los de Marcelino han sumado dos triunfos y tres empates en cinco encuentros. Teniendo en cuenta los encuentros de la pasada temporada, el Valencia ha caído únicamente en dos de los últimos ocho encuentros que ha disputado.

Ambos técnicos confían en sus posibilidades

En la rueda de prensa previa al encuentro, Eusebio Sacristán se refirió al Valencia en los siguientes términos: "Es un equipo muy identificable de la propuesta que Marcelino tiene siempre en sus equipos. Es un equipo que está cómodo con lo que hace y la idea de juego de Marcelino está reflejada. Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene buenos jugadores y que en estos momentos se siente muy convencido de que es un camino bueno para ellos".

Cuestionado acercda de quien será su elección para suplir la ausencia de Llorente, Eusebio no dudó en confirmar que Zubeldia ocupará un puesto en el once en el encuentro del domingo: "La decisión es contar con Igor (Zubeldia) en esa posición. Cuando estuvo trabajando con nosotros lo hizo en esa posición y es un recurso que entiendo que es bueno para nosotros y ante la circunstancia que se nos ha dado es la mejor opción".

A su vez, el técnico aseguró que habrá cambios respecto al encuentro del Levante, dado que el próximo jueves, el equipo realista se enfrenta al Zenit en San Petersburgo: "Vamos a introducir en el once a jugadores que el otro día no tuvieron minutos. Nos centramos en tener a los jugadores en las mejores condiciones posibles para el domingo".

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Zubieta | Foto: Dani Mullor

Por su parte, en su comparecencia previa, Marcelino aseguró que ante la Real Sociedad, su equipo continuará haciendo rotaciones dada la necesidad existente de dar descanso a algunos de sus jugadores: "Vamos a seguir haciendo cambios, creo que debemos hacerlos porque acumulamos esfuerzos, todos los chavales trabajan fenomenal, y queremos hacerlos a todos importantes, porque realmente se lo están mereciendo".

Cuestionado acerca de la Real Sociedad, el técnico asturiano aseguró que se enfrenta a un rival que tiene "una buena circulación de balón, inician el juego con riesgo pero la progresión es de un pase del portero sobre un punta de referencia, es un equipo que ataca rápido y llega con mucha gente".

A pesar del buen momento de forma de su equipo, Marcelino aseguró que no deben dejarse llevar por la euforia a la hora de afrontar la visita a San Sebastián: "Hay varios adjetivos o situaciones similares pero que no son iguales. Ilusión tenemos que tener porque sin ilusión la vida no vale la pena, la ilusión máxima debe existir. La euforia, por otra parte, lleva a la confusión y no podemos dejarnos llevar por la euforia porque perderemos concentración, humildad y objetividad"

Marcelino, en un encuentro en Mestalla. Foto: LaLiga

Jaime Latre, el colegiado

El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta (San Sebastián, Guipúzcoa), un feudo inaugurado en 1992, con capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores, una cantidad que se ha reducido debido a las reformas que se están produciendo en el Estadio.

El colegiado del encuentro será Jaime Latre, del comité aragonés. La pasada temporada dirigió en 2 ocasiones a la Real Sociedad, con un balance de una victoria y un empate, mientras que el colegiado del encuentro dirigió en tres ocasiones al conjunto valenciano, con un triunfo y una derrota.

Convocatorias

Eusebio Sacristán ha dado a conocer la lista de 18 citados, de la que se han quedado fuera Carlos Martínez, Iñigo Martínez, Raúl Navas, y Jon Guridi por lesión, Llorente por sanción y además, Carlos Vela por decisión técnica.

La convocatoria de la Real Sociedad es la siguiente: Rulli, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Rodrigues, De la Bella, Illarra, Zubeldia, R. Pardo, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Oyarzabal, Januzaj, Juanmi, Willian J., Agirretxe y Bautista.

Por su parte, el técnico asturiano ha dado a conocer la lista de 18 citados, en la que no estarán Vezo por lesión y Orellana, Javi Jiménez, Rober y Nacho Gil por decisión técnica.

La convocatoria es la siguiente: Neto, Jaume, Montoya, Nacho Vidal, Garay, Murillo, Paulista, Gayà, Lato, Kondogbia, Maksimovic, Parejo, Carlos Soler, Andreas Pereira, Gonçalo Guedes, Santi Mina, Rodrigo y Zaza.

Posibles onces