Llorente y Canales, en el once ideal de la jornada 1 de la Europa League

Once ideal de la jornada 1 de la Europa League 2017/2018. | Foto: UEFA

Los jugadores de la Real Sociedad Diego Llorente y Sergio Canales fueron designados por la UEFA como dos de los futbolistas con mejor actuación en la jornada 1 de la Europa League. Gracias a la contundente victoria por 4-0 frente al Rosenborg, las estadísticas tanto del defensa como del mediapunta les hicieron ganar enteros para completar este once en el que se encuentran jugadores de talla mundial como Bellerín, del Arsenal, Payet, del Marsella, además de Çalhanoglu y André Silva, del Milan.

La UEFA realiza esta clasificación con diferentes algoritmos dependiendo de la posición del jugador, por lo que no solo cuentan los goles marcados, si no también otros aspectos como regates, balones recuperados, asistencias, ocasiones creadas, etc.

Por ello, los dos goles y nueve balones recuperados de Diego Llorente y la asistencia, tres tiros a puerta y cinco ocasiones creadas por Sergio Canales fueron los números que hicieron que los dos jugadores txuriurdin aparezcan en este prestigioso ránking, en el que han participado jugadores de los 48 equipos que disputan la segunda competición europea.

Gran nota en WhoScored

Además de para la UEFA, los dos jugadores de la Real Sociedad han aparecido en el once ideal de la Europa League en el importante portal estadístico WhoScored, que no incluye los mismos jugadores que el del organismo europeo.

En este caso, Sergio Canales aparece como el mejor jugador de la primera jornada con una nota de 9,6. A su vez, Diego Llorente se erige como el mejor defensor con una nota de 9,2.

Estar en estos dos onces es mucho más importante de lo que pueda parecer, ya que significa que la actuación de los dos realistas que aparecen en ellas fue mejor que la de los más de 600 jugadores que participaron en la primera jornada de la competición europea.