Iñigo, Navas y Oyarzabal seguirán de baja contra el Levante

Iñigo realizando carrera continua en Zubieta con el preparador físico Karla Larburu. Foto: Giovanni Batista

El jueves a las 22:00 horas la Real Sociedad visita el Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante en Liga. Los realistas jugaran frente a un equipo levantino que llega al partido con cuatro puntos y en octava posición en la clasificación. Eusebio Sacristán no podrá recuperar a sus jugadores lesionados para el encuentro del jueves. Faltan dos días para disputar el duelo contra el Levante de Muñiz, y Carlos Martínez, Navas, Iñigo, Guridi Oyarzabal se han entrenado al margen del grupo en Zubieta.

De esta forma, Iñigo Martínez, Raúl Navas y Mikel Oyarzabal lo tienen complicado para entrar en la convocatoria para la expedición a tierras valencianas, y Carlos Martínez y Jon Guridi están descartados. En este cuarto encuentro antes del segundo parón, y ante la avalancha de partidos en el mes de septiembre con siete en total, contando el del inicio en Europa, el entrenador vallisoletano ha contado con 16 jugadores en total, alineando a un once similar en los tres partidos. Aún no han debutado esta temporada en La Liga siete jugadores, Toño, Carlos Martínez, De la Bella, Zubeldia, Pardo Guridi y Bautista.

Bajas importantes

Las bajas de Iñigo, Navas y Oyarzabal son notables porque no están permitiendo a Eusebio a rotar en la pareja de centrales y Llorente y Aritz llevan dos partidos consecutivos jugando sin un central en el banquillo. En el Ciudad de Valencia jugarán su tercer encuentro en el eje de la zaga y el domingo en Anoeta, se espera que se recupere Iñigo para su vuelta al once. El central ondarrutarra continua recuperándose del golpe recibido en su rodilla izquierda contra el Deportivo la jornada 3. Oyarzabal se lesionó con la selección española sub21 y no termina de recuperarse de sus molestias. La baja del centrocampista armero afecta a las rotaciones en la zona de atacantes, pero la cantidad de jugadores en la fase ofensiva hace que no sea tan sensible. Canales, Vela, Januzaj y Juanmi están ocupando las posiciones en las bandas, demarcación en la que la pasada temporada jugó Oyarzabal. Navas, por su parte sigue en rehabilitación después de su golpe en la zona lumbar que se produjo en la segunda jornada contra el Villarreal el pasado 25 de agosto.

Gorosabel y Zubiaurre entrenan con el primer equipo

Andoni Gorosabel lateral derecho del Sanse y Andoni Zubiaurre portero del filial realista están entrenando esta semana con el primer equipo. Eusebio ha subido al lateral derecho arrasatearra como solución a Odriozola, en caso de que el lateral donostiarra necesite un descanso tras disputar todos los minutos de este inicio de temporada. Con Carlos Martínez KO y Zaldua en Leganés, Odriozola no tiene sustituto y Eusebio tiene que echar mano del Sanse para buscar un lateral derecho capaz de competir por el puesto.

Andoni Zubiaurre está entrenando con el primer equipo varias semanas y está en el papel de Ander Bardají la pasada temporada. El portero es un habitual en los entrenamientos del primer equipo.