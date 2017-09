Jarro de agua fría en Anoeta

Bale corre perseguido por Kevin en lo que sería el 1-3 definitivo. Foto: La Liga (La Liga)

El partido comenzaba con una Real con esperanzas de ganar o puntuar ante un Real Madrid que llegaba a Anoeta con varias bajas. A su vez, los txuri-urdin confiaban en seguir con esta dinámica positiva que les permitía situarse en lo alto de la clasificación de la Liga. Por otro lado, los de Zidane venían a un campo difícil para ellos, con varias lesiones y bajas como Kroos, Marcelo, Benzema o Cristiano Ronaldo que dificultaban todavía más el encuentro para los de San Martín. El partido comenzaría después de que Jon Ansotegi, exdefensa realista, ejecutará un saque de honor al haber recibido la insignia de oro y brillantes de la Real.

El equipo txuri-urdin salió a por el partido con la mentalidad de poder disputar el partido de tú a tú al Madrid de Zidane. Solo bastaron los primeros 10 minutos para darse cuenta de que el Madrid a través de su jerarquía y calidad en el medio campo, dominaría el partido. Mientras, la Real intentaba robar el balón con el fin de mantenerlo y empezar a atacar a través del control y la posesión del mismo.

Comenzó el Madrid golpeando primero a los 15 minutos de empezar el juego. Una ocasión clara de gol donde Asensio intentó adelantar a su equipo, pero Kevin Rodríguez bloqueó bien el tiro del mallorquín. Tres minutos después de esta ocasión el Real Madrid marcaría el primer gol del encuentro, tras una jugada dentro del área en la que Sergio Ramos protegía el balón de espaldas a la portería siendo presionados y dificultado por D. Llorente, entre estas, el esférico se quedaría muerto dentro del área y Borja Mayoral, titular en este encuentro por primera vez, se estrenaba en la Liga Santander esta temporada. Gol del canterano que adelantaba al conjunto madrileño.

El gol de Borja hizo que, por segundos, silenciará a Anoeta, pero la afición txuri-úrdin empujó al equipo en todo momento, gesto que ayudó a la Real a no venirse abajo. Así fue, tras los ánimos de la hinchada local y 3 minutos después del 1-0 , Odriozola, en una de sus cabalgadas hasta línea de fondo subió la banda con para centrar el balón. Un centro pasado que al parecer tenía como destinatario a Willian José, fue rematado por Kevin Rodríguez, que subía la banda para una posible segunda jugada y, que culminó con un disparo a la esquina inferior de la portería de Keylor. Gran disparo del lateral francés que sorprendió al costarricense y empataba el partido dando esperanzas a un conjunto y afición que si creían en una remontada local.

Del 1-2 al 2-1

Tras el gol de Kevin, la afición y el propio equipo de Eusebio creyó en la remontada al punto de conseguir realizar varios minutos de calidad y de dominio. Todo esto cambiaría cuando 8 minutos después del gol de Kevin, este mismo chutó dentro del área con tal mala fortuna que dio al larguero de la portería de Keylor. En esa misma jugada, el Real Madrid salió a la contra y dispuso del 1-2. Mayoral, que condujo el contraataque, centró el esférico que rebotaría en Kevin y saldría disparado hacia la portería del meta argentino, Gerónimo Rulli. Una sucesión de hechos que pudieron haber puesto por delante en el marcador al conjunto local y que, finalmente, acabó adelantándose al Real Madrid. Este segundo gol fue un golpe psicológico para los jugadores de la Real.

Asimismo, en el inicio de la segunda jugada del gol, es decir, en la arrancada de Mayoral, pudo haber una posible falta sobre Diego Llorente que Iglesias Villanueva no vio oportuno pitar. La jugada acabaría con gol de Mayoral y con la afición y el equipo txuri-urdin indignados pidiendo explicaciones al colegiado. El Madrid se adelantaría por segunda vez en la primera parte y consiguiendo finalizar la primera parte con este resultado. Hasta entonces, el conjunto visitante dominaría el partido haciendo que, por varias faltas, Iglesias Villanueva mostrara amarilla a Illarra y a Januzaj, en el minuto 41 y 45 de la primera parte, respectivamente.

Insuficiente mejoría en la segunda parte

Ya en la segunda parte, el equipo mejoró y dispuso de más ocasiones. La primera de estas fue protagonizada por un posible agarrón de Theo Hernández a Xabi Prieto dentro del área a los dos minutos de reanudar el partido. Otra jugada dudosa en la que Iglesias Villanueva no entraría en juego. Poco después, una buena jugada realizada por Januzaj animaba al público con el fin de lograr una épica remontada. A su vez, el Madrid no bajaba el nivel y poco a poco creaba sus ocasiones. En una de estas, Mayoral probaba un lanzamiento en el que Rulli no conseguía blocar y lo rechazaba mientras que el joven delantero consiguió rematar su propio rechace, sin fortuna, al lateral de la portería. Con el paso del tiempo, Eusebio dio paso a Vela por Canales, este último, no tuvo su día y fue cambiado en el minuto 58.

Dos minutos después del cambio, el Madrid no perdonaría y tras un balonazo a la espalda de Kevin, Bale fulminó el partido con una contra de 75 metros finalizando con una calidad propia de él, a través de una sutil vaselina a Rulli. Un golazo del ‘Expreso de Cardiff’ que demostró su clara potencia, velocidad, calidad y definición para ayudar a su equipo a conseguir estos 3 puntos.

Eusebio siguió con el planteamiento que tenía pensado decidiendo hacer cambios para recuperar una mejor versión de la Real dentro del campo. Es por eso que quiso ir a por el partido y así lo demostró a través de sus cambios. Juanmi por Xabi Prieto en el 69 y Agirretxe por Januzaj en el 76, fueron las dos últimas balas para poder lograr la victoria o el empate. A su vez, Zinedine Zidane hacia lo mismo con su equipo. También iba a mover ficha, pero con unas intenciones totalmente opuestas a las de Eusebio. En este caso, entraría Lucas Vázquez por Mayoral en el minuto 74 y Ceballos por Asensio en el minuto 85 con el fin de dominar más el medio campo y, poco a poco, poder perder algún minuto de juego.

Antes de este último cambio, Asensio tendría, una vez más, la opción de ayudar a su equipo. Marcaría un gol en el minuto 82 que estaría anulado por fuera de juego según Iglesias Villanueva y sus ayudantes. Poco después de esta situación, Zidane arañaría unos segundos al reloj al cambiar a Nacho por Theo Hernández en el descuento. Tras gran parte del encuentro jugado, era visible el claro dominio del Madrid el cual se impuso al sueño donostiarra de seguir ganando y sumando puntos.