Real Sociedad - Real Madrid: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 4 de LaLiga

A pesar de no haber ofrecido un mal partido, ha sido un resultado amargo para una Real Sociedad que no ha parado de luchar con tal de evitar caer en su propio feudo contra el actual campeón de Liga. El club donostiarra pudo ser un digno oponente del siempre peligroso Real Madrid, combinado que no contaba con Cristiano Ronaldo ni Karim Benzema en el ataque, pero se las arregló con Bale y Mayoral.

La derrota sufrida en Anoeta ha frenado la racha de puntuación perfecta de la Real. A pesar de la derrota, se pueden resaltar ciertos puntos positivos que se vieron a lo largo del dinámico encuentro, resaltando que la Real pudo jugar a buen ritmo contra el siempre intenso equipo capitalino.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin clasificar)

Eusebio Sacristán

4 | Cuestionable la decisión de dar inicio a Canales cuando Juanmi había sido el delantero iluminado en el arranque de ciclo. De igual manera, dejar a Carlos Vela en el banquillo para dar tiempo de juego a un Januzaj que no termina de adaptarse solo es una decisión reprochable.

Gerónimo Rulli

4 | Aunque no se puede juzgar solamente al arquero por encajar los goles, se debe decir que el argentino quedó mal visto en el tercer y definitivo tanto, el de Bale, cuando tuvo que salir para achicar la llegada en velocidad del galés que terminó definiendo con un 'globito'. Rulli tuvo ciertas intervenciones providenciales, pero pudo haber hecho más en el autogol de Kevin. El gol de Mayoral sí tenía un grado de dificultad para atajar por la potencia y la distancia del disparo.

Álvaro Odriozola

6 | El lateral derecho volvió a exponer su calidad para las carreras por el costado. Se le vio muy metido en el ataque y es el encargado de asistir a Kevin para el gol del empate con un centro cruzado bien calculado para el otro carrilero. De igual manera, intentó replicar la jugada en la acción previa al segundo gol del Madrid, en esta ocasión, Kevin la mandó al larguero, pero entre los dos laterales pudieron ejecutar la jugada de libro.

Diego Llorente

5 | Tuvo mucha seriedad al inicio del encuentro, pudo ser más sólido a la hora de rechazar las llegadas merengues y más adelante quedó bien marcado que no está a la altura de retos como el Real Madrid, prueba de ello, Ramos retiene el balón en la acción del gol de Mayoral. En ofensiva tuvo un disparo peligroso tras un córner, probando de nueva cuenta lo peligroso que puede ser a balón parado.

Aritz Elustondo

3 | Tuvo muchas dificultades para mantener la marca sobre Mayoral, el cual se le escapó en contadas ocasiones. En el primer gol está muy lejos de la zona donde está el peligro (Ramos y Mayoral), en el segundo, es quien pierde en doble ocasión contra Mayoral y no puede negarle que haga el centro que termina en autogol de Kevin.

Kevin Rodrigues

7 | A pesar de que estuvo en el cielo por 22 segundos para luego bajar al infierno, no se puede discutir en la calidad de Kevin para la llegada y posterior definición que valió como el empate del juego, un disparo con mucha potencia que fue imposible de retener para Navas. Buscó repetir la jugada con casi igual resultado, pero el balón impactó en el larguero. No pudo mantenerse al ritmo de Bale en el tercer gol.

Asier Illarramendi

3 | Illarra no pudo mantenerse a la altura del juego, se le vio perdido por momentos y en las acciones de gol contrario, quedó demasiado atrasado de la zona en la que se desarrolló la acción. Tampoco causó impacto ofensivo, estuvo falto de ideas y quedó muy lejos de ser el referente que suele ser.

David Zurutuza

2 | El centrocampista defensivo estuvo muy apagado durante el partido, se vio en dificultades para ser la fuerza de recuperación y el motor de control del partido. Se vio totalmente superado por el cuarto de máquinas del Real Madrid.

Xabi Prieto

2 | El capitán no tuvo relevancia, no fue peso en ofensiva y apenas se le vio tocando balones. Su falta de colaboración le valió el reemplazo por Juanmi a los 69 minutos de partido.

Adnan Januzaj

3 | Aún no puede ser el volante titular en la Real Sociedad, en este partido se vio apagado y sin realizar propuestas ofensivas de peligro real. No terminó el partido dando ingreso a Agirretxe.

Sergio Canales

2 | Uno de los que tiende a funcionar mejor como revulsivo quedó totalmente corto empezando como titular. No pudo ser un punto de referencia ni mucho menos una fuente de peligro. Fue el primero en irse reemplazado para dar cabida a Carlos Vela.

Willian José

4 | No hizo ninguna diferencia en el marcador. Mostró al arranque tener la potencia y la confianza para disparar a portería causando siquiera el susto. Se enfrascó en un duelo físico con Casemiro, quien era su marca personal y en la mayoría de ocasiones lo dejó anulado.

Juanmi

3 | Ingresó para revolucionar el partido, inyectó energía y con su llegada la Real tuvo un aumento en dominio del balón para los minutos finales, intentó con centros venenosos. No pudo cambiar el marcador, pero lo que significó su ingreso no pasó desapercibido aunque pudo marcar diferencia de estar al inicio.

Carlos Vela

3 | Se vio involucrado en el control del partido, corrió para recuperar balones en la zona del contrario y tuvo un disparo que pasó rozando con peligro la escuadra defendida por Navas.

Imanol Agirretxe

SC | No tuvo tiempo suficiente para desplegar su juego y no recibió suficientes balones como para causar peligro.