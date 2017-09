Agirretxe por Bautista, único cambio

Google Plus

Agirretxe, en un entrenamiento | Imagen: Gio Batista - VAVEL

La Real Sociedad tendrá en frente a uno de los mejores equipos del mundo mundial, como es el Real Madrid de Zinedine Zidane. Tras el excelente inicio de competición tanto liguera y europea, los de Eusebio Sacristán quieren hacer historia en superar el mejor arranque de toda su historia. Difícil, pero no imposible.

Respecto a la convocatoria para el partido ante el Real Madrid, Eusebio Sacristán ha convocado, casi, a los mismos que el partido de UEFA Europa League ante el Rosenborg en Anoeta. Para ese partido, convocó a un total de 20 jugadores, teniendo que hacer dos descartes en cuanto el equipo llegase al estadio. En total, tenía a su disposición a 18 futbolistas. Para este domingo, la convocatoria será igual, pero en lugar de Jon Bautista, será Imanol Agirretxe quien irá convocado.

Estos tipos de partidos ante equipos grandes son del estilo de Imanol Agirretxe. El delantero centro de la localidad de Usurbil (Guipúzcoa) se crece en días como estos, y su aparición en el equipo durante los 90 minutos suele ser muy importante. Es ese tipo de jugador que los centrales no desean tener en frente, ya que se mueve bien tanto por arriba y por abajo, teniendo una gran habilidad con el balón y sin él.

Pese a ello, probablemente Imanol Agirretxe no entre en el once titular de Eusebio Sacristán, pero seguro que tendrá minutos. Este será, seguramente, el once que alineará ante el Real Madrid de Zinedine Zidane: Gero Rulli; Odriozola, Aritz, Llorente, Kevin; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Juanmi, Januzaj y Willian José.

Esta es la lista completa de 18 jugadores: Gero Rulli, Toño Ramírez, Álvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Diego Llorente, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, Rubén Pardo, Zurutuza, Sergio Canales, X. Prieto, Adnan Januzaj, Carlos Vela, Juanmi, Willian José e Imanol Agirretxe.