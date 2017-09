Seis años sin pisar Anoeta

Google Plus

Cristiano no visita Anoeta desde 2011. | Foto: Rodrigo Torrellas / Vavel

La carrera de un futbolista es relativamente corta, pero en el caso de Cristiano Ronaldo, ha sido una trayectoria inmensa, en la cual se ha dedicado a tomar por asalto los estadios que visita y ganándose la enemistad de las aficiones. En el caso de Anoeta, Cristiano no ha podido desplegar la calidad que le caracteriza, por un motivo o por otro, el luso lleva más de media década sin pasarse por el campo de la Real Sociedad, una maldición para él y sus compañeros; una alegría para quienes no quieren sufrir por la calidad de sus piernas.

El actual The Best y Balón de Oro cumple el próximo domingo su último partido de sanción otorgada por Competición tras el ya conocido empujón al árbitro en el juego de ida de la Supercopa española, partido que le niega visitar Anoeta, césped que no toca desde el 29 de octubre de 2011 cuando el Madrid era dirigido por José Mourinho.

Fue la temporada siguiente, cuando el '7' dejó de frecuentar la grama donostiarra. El partido estaba pactado para la penúltima fecha de La Liga que ya estaba en poder del Barcelona, el Madrid había perdido la final de Copa contra el Atlético y Cristiano llegaba mermado al juego, por lo tanto, Mourinho prefirió no alinear a su compatriota.

La temporada 2013/2014 enfrentó a ambos clubes en el tramo final, cuando el Madrid tenía rumbo a la Décima y la Real manejada por Arrasate luchaba por terminar en puestos europeos. Cristiano estaba teniendo una genial campaña, pero unas molestias físicas causa de jugar todos los partidos, le alejaron de Anoeta y a posteriori del juego de vuelta contra el Borussia Dortmund en cuartos de Champions. El Madrid asaltó el fuerte de la Real con un 0-4.

Tras ganar la Décima, el Madrid visitó Anoeta en la segunda jornada de liga. Cristiano no había tenido la mejor presencia física durante el arranque del torneo, así que, Ancelotti prefirió darle descanso en el partido que perdieron los blancos por un fantástico 4-2 en los últimos días de mando de Jagoba Arrasate.

En 2016, la Real se encargaba de recibir al Madrid en la jornada 36 del campeonato, Ronaldo se perdería dicho partido por una lesión que le marcó durante el cierre del ciclo. Bale fue el encargado del anotar el único gol del partido.

La última vez que los capitalinos estuvieron en San Sebastián fue para abrir LaLiga el año pasado, partido que el mejor jugador del mundo se perdió por la lesión sufrida en la final de la Eurocopa contra Francia. La Real perdió dicho enfrentamiento por exhibición de Bale y Asensio. Hasta ahora, parece que Anoeta se ha olvidado de los botines de Cristiano, fortuna para algunos, desgracia para otros, que no visita el castillo de Donostia.