Diego Llorente: "Nos ayudamos unos a otros, es el secreto del equipo"

Diego Llorente celebrando el gol. Foto: @diego_2llorente (Twitter Diego Llorente)

Alberto De La Bella

El lateral asegura que están muy contentos por la victoria y por el gran inicio en la competición europea. El principal objetivo del equipo era conseguir los primeros tres puntos y así ha sido. “Hemos hecho muchas cosas bien, hemos presionado mucho al Rosenborg”, reconoce De la Bella. El “24” blanquiazul confirma que el equipo ha contado con muchas ocasiones, con el balón en campo contrario y robando la pelota lo antes posible al rival.

El catalán sabe que el equipo tendrá que luchar hasta el final por conseguir el primer puesto en el grupo, a pesar de tener rivales muy competitivos. Pero estos tres puntos han sido muy favorables y han dado muy buena sensación al equipo. Pero a la Real aún le quedan 5 partidos importantes por delante, así lo confiesa De la Bella: “el próximo es el más importante porque es el que toca”.

El jugador afirma que equipo está muy ilusionado. Ha empezado la temporada haciendo las cosas bien y debe seguir así. Y en cuanto al próximo partido, frente al Real Madrid, confiesa que es un gran rival. Pero está seguro del equipo. “La confianza que tiene ahora mismo el grupo, juegue quien juegue, es muy elevada. Y más aquí en nuestra casa, tenemos que sacar el partido adelante”, concluye Alberto De la Bella refiriéndose al siguiente encuentro.

Diego Llorente

El segundo en dirigirse a los medios ha sido el autor del doblete del encuentro. El defensa destaca la dinámica y el juego del equipo. Dicho juego hace que el rival tenga que ir a contracorriente y el equipo aprovecha su ansiedad. Además, Llorente añade: “El equipo lo está haciendo bien y no tenemos que parar”.

Sobre los dos goles marcados, Diego Llorente asegura que sus compañeros se lo han puesto fácil. “Nos ayudamos unos a otros, es uno de los secretos del equipo que aspira a todo”, confiesa el autor de dos de los cuatro goles.

El defensa explica que en el primer gol ha confiado en el tiro de Illarra y estaba convencido de que cabía la posibilidad del rechace. Y efectivamente, así ha sido cayéndole a él. Oportunidad que ha aprovechado. “Y en el segundo, he visto que el balón me venía hacia mí, he metido la cabeza y bueno, he metido gol. Muy contento, pero sobre todo por ayudar al equipo y por la victoria”, prosigue Llorente.

El jugador sostiene que los goles son una estadística que confirman lo enchufados y dispuestos que están los jugadores. Hay varias competiciones, todos los jugadores van a tener oportunidades y tienen que aprovecharlas.

Y en cuanto al próximo partido, Diego indica que primero que primero hay que descansar y el domingo analizarán al rival. Aunque tanto él como el equipo saben que el próximo es un rival fuerte. “Estamos hablando del mejor equipo del mundo actualmente. Vamos a intentar ponerle las cosas lo más difícil posible y que sepan que venir aquí es difícil”, acaba diciendo Llorente para finalizar.