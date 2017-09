Tres años sin ganar al Madrid en Anoeta

Google Plus

Asier Illarramendi el faro de la Real Sociedad, la temporada pasada contra el Real Madrid en Anoeta. Foto: La Liga

La Real Sociedad quiere poner fin a la racha negativa de partidos frente al Real Madrid en Anoeta. Los realistas no ganan a los blancos desde el 31 de agosto de 2014, en la segunda jornada de la temporada 2014/2015 al remontar los goles iniciales de Sergio Ramos y Gareth Bale. Los realistas con los goles de Iñigo Martínez, doblete de Zurutuza y Carlos Vela consiguieron los tres puntos en su estadio. Desde entonces, la Real ha perdido los dos próximos precedentes contra los de Chamartín al caer por 0-1 y 0-3 respectivamente en las temporadas 2015/2016 y 2016/2017. Los madridistas visitan Anoeta con la necesidad de ganar y no dejar escapar puntos si no quiere ver como se le escapa el liderato en estas primeras cuatro jornadas. Una victoria realista dejaría al Madrid tocado y a siete puntos de la Real y el FC Barcelona, si el equipo azulgrana hace lo mismo en el Coliseum.

El inicio liguero de ambos equipos es muy diferente. La Real ha comenzado La Liga invicta, al no conocer otro resultado que la victoria en las tres primeras jornadas, con 10 goles a favor y cuatro goles en contra, el Madrid llega tras empatar dos encuentros en el Santiago Bernabéu ante el Valencia y Levante. El equipo entrenado por Zidane tiene las bajas de Marcelo por expulsión, Kovacic y Benzema por lesión, y Cristiano al cumplir su último partido de sanción, uno por la roja y cuatro por el empujón al árbitro en la ida de la Supercopa contra el Barcelona.

La Real recupera efectivos

Eusebio seguirá sin contar con Iñigo Martínez y Mikel Oyarzabal que aun siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El técnico realista prevée realizar algún cambio respecto al jueves, principalmente, al tener 24 horas menos de descanso que el rival y por la trascedencia y complejidad del duelo ante una de las mejores plantillas mundial. Kevin volverá al lateral izquierdo al no jugar contra el Rosenborg, siendo De la Bella el titular el jueves.

En la pareja de centrales, Llorente, que lleva tres goles en dos partidos, y Aritz Elustondo son los únicos centrales disponibles y jugaran su segundo partido consecutivo juntos. En el centro del campo podría hacer cambios Eusebio, Canales tendría su oportunidad de empezar de inicio en sustitución de Prieto, Zubeldia daría descanso a Zurutuza y Asier Illarramendi saldría en el once, al no ser que el técnico vallisoletano de la oportunidad a Rubén Pardo de pivote. En el frente del ataque Willian José será el nueve y quiere volver a la senda del gol al llevar dos encuentros sin anotar, le acompañarán Juanmi que contra los noruegos fue suplente, y Januzaj que descansó en Europa y se presenta como titular el domingo.

El Madrid con las cuatro bajas que llega sacará un once que no distará mucho del de Keylor en portería; Carvajal, Ramos, Varane, Theo; Casemiro, Modric,Kroos, Isco; Asensio y Bale. La figura de Zidane empieza a ser cuestionada por el juego y los resultados de los blancos en este inicio de temporada, al no ser capaz de ganar al Valencia y Levante, dos equipos presumiblemente con menos nivel que el Madrid en casa.