Eusebio Sacristán: "El primer objetivo es disfrutar al máximo cada minuto. A partir de ahí, somos ambiciosos"

Google Plus

Eusebio, ayer en rueda de prensa. Imagen: Giovanni Batista (VAVEL)

Eusebio Sacristán respondió ayer a las preguntas de los medios de comunicación tras dar la lista de convocados de su primer partido europeo como entrenador de la Real Sociedad. El de La Seca no podrá contar con los lesionados Oyarzabal e Iñigo Martínez, aunque si con Aritz Elustondo, que no quiere perderse el estreno en la competición continental a pesar de no estar recuperado del todo. Junto a él, las novedades de Rubén Pardo y Agirretxe dentro de los 20 jugadores convocados en los que también está el potrillo Ander Guevara.

Pardo, Agirretxe y Guevara, novedades en una lista en la que no están Oyarzabal ni Iñigo Martínez

En sus declaraciones, el vallisoletano demostró ilusión ante el primer partido de la fase de grupos de Europa League, algo que considera "un premio al gran trabajo del año pasado". Esta recompensa se disfrutará en un Anoeta que tiene ganas de ver como su equipo consigue algo grande, algo que también quiere su técnico. "El primer objetivo es disfrutarlo al máximo cada minuto. A partir de ahí somos ambiciosos,y debes pensar que puedes conseguir lo máximo", afirmó.

Respecto al rival, el entrenador habló de un equipo "muy práctico en todo y disciplinado, con un espíritu solidario muy grande", al que hay que ganar para tomar el resto de fase de grupos de una manera más optimista. "Empezar con buen pie siempre es vital, eso te da tranquilidad, y los tropiezos se pagan caro", recalcó.

A pesar de tener prioridad sobre el partido europeo, el vallisoletano no pierde de vista el partido del domingo ante el Real Madrid, por lo que puede haber rotaciones. "Habrá matices que nos hagan tomar decisiones atendiendo al rival que tenemos en ese momento, pero sin reservar ninguna de nuestras fuerzas para dar el máximo en cada partido", concluyó.