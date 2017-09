Previa Real Sociedad - Rosenborg: estreno europeo ilusionante en Anoeta

Los realistas celebran el gol de Prieto contra el Alavés la pasada temporada. Foto. Óscar Alonso

La Real comienza su andadura esta temporada en la Europa League. 38 jornadas compitiendo, luchando y sufriendo para jugar en Europa tres años después, los realistas volverán a escuchar en Anoeta un himno europeo en esta ocasión, el de la Europa League. Los jueves en San Sebastián serán toda una fiesta y una caldera para apoyar a su equipo, y animarle durante los 90 minutos hasta la victoria. El primer rival será el Rosenbor noruego, y Eusebio y la plantilla están convencidos de ganar y conseguir los primeros tres puntos. La euforia y la ilusión se ha implantado en la afición y la plantilla tras comenzar colíderes La Liga, y verse en la tabla empatados a puntos con el FC Barcelona y a cuatro del Real Madrid.

En Europa quieren seguir la racha positiva y comenzar con tres puntos la fase de grupos. En esta competición los fallos se pagan caros, y la desconexión y falta de concentración en un tramo del partido pueden ser claves para perder un encuentro. Por eso, Eusebio no quiere que su equipo esté en un estado de euforia y pierda la concentración en un partido que es vital para las esperanzas txuri urdin en la Europa League. Los 20 minutos en Riazor en los que el Deportivo empató a dos y se vieran peligrar los tres puntos, no se pueden repetir el jueves ante un equipo con más experiencia europea y más rodado en la competición.

Los “vikingos” con Nicklas Bendtner invictos fuera de casa

El Rosenborg es un rival peligroso a domicilio. En sus anteriores partidos fuera de casa contra el Dundalk irlandés y el Celtic escocés en la fase previa de la Champions y contra el Ajax en la previa de la Europa League no conoció la derrota. Los vikingos empataron frente al equipo escocés y ganaron frente a los holandeses. Es un equipo rocoso en Europa, que aprovecha las contras y las jugadas a balón parado. Su hombre más peligroso es Nicklas Bendtner, el ex delantero del Arsenal y ex compañero de Carlos Vela, es un delantero tanque danés que es el referente goleador del Rosenborg. Su gol en la vuelta de la previa frente al Ajax significó certificar el pase a la fase de grupos, además es el jugador con más experiencia europea e internacional de los noruegos.

Su apuesta por jugadores nórdicos es el fuerte de un equipo aguerrido, fuerte y sólido atrás. En la zona ofensiva cuenta con un joven atacante nigeriano Adegbenro que procede del Viking y que lo fichó el Rosenborg este verano. El 15 de agosto se fructificó su fichaje, y dos días después el delantero de 21 años marcó contra el Ajax en el Amsterdam Arena un gol que valió el triunfo a domicilio y el primer paso para pasar a la fase de grupos. Es un descubrimiento este jugador nigeriano y una de las armas del Rosenborg por su velocidad, desborde y olfato goleador. Es un nueve que con espacios gana mucho peso en el juego del equipo, y aprovecha su explosividad para zafarse de los defensas y plantarse solo ante el portero rival. Es uno de los nombres a vigilar por los defensas realistas, al que deberán estar atentos.

Sin Iñigo ni Kevin en el once

Los centrales titulares frente al Rosenborg serán Aritz, que se ha recuperado de sus molestias en el partido contra el Deportivo, y Diego Llorente, el central madrileño que debutó con gol en Riazor. Iñigo Martínez no podrá estar el jueves al sufrir un golpe en su rodilla izquierda en un trance con Fede Cartabia, y tien muy difícil llegar para el debut europeo. Raúl Navas sigue de baja al lesionarse en la segunda jornada de La Liga contra el Villarreal en Anoeta, el central sevillano podría reaparecer en la visita al Levante en la jornada entre semana que se disputará el jueves 21 de septiembre. Si no llegara Aritz Elustondo el jueves, Guevara sería la solución, el centrocampista del Sanse que ya ha sido convocado esta temporada ha entrenado en la posición de central y por su salida de balón y colocación es del agrado de Eusebio para esa demarcación.

El que parece que debutará esta temporada en la Real es Alberto de la Bella. El lateral que vuelve al equipo txuri urdin tras su paso por el Olympiacos, jugará en la Europa League relegando al banquillo al lateral francés Kevin Rodrigues. Kevin ha comenzado la temporada en el once titular en las tres primeras jornadas de La Liga, pero De la Bella llegó a San Sebastián para competir por el puesto y ayudar a Kevin a madurar como jugador. Alberto conoce la competición europea al disputar con la Real la fase de grupos de la Champions la temporada 2013/2014 y al estar una temporada en Grecia en un equipo que compite todos los años para ganar la Liga Griega y juega Champions curso sí y curso también.

Declaraciones previas

Eusebio Sacristán ha recalcado en rueda de prensa la necesidad "de empezar con tres puntos en la Europa League, al ser una competición en la que las derrotas se pagan caro". Sobre el rival del jueves el técnico vallisoletano ha avisado de que "el Rosenborg es un equipo muy disciplinado, y si les queremos ganar vamos a tener que hacer las cosas bien". Por último, el entrenador de la Real no ha confirmado la titularidad de Aritz y ha manifestado que "el jugador ha entrenado, quiere estar y va a hacer todo lo posible para jugar".

El capitán realista Xabi Prieto también ha hablado ante los medios y ha expresado que el equipo "se ha ganado el derecho a competir en la fase de grupos, pero queremos llegar más lejos, tenemos ilusión". El centrocampista donostiarra ha afirmado que el rival "es uno de los grandes de su país, y el primer paso será ganar el primer partido de la liguilla". El "10" de la Real ha destacado la palabra 'equipo' porque "esta temporada con tres competiciones por medio, todos los jugadores tendrán minutos". Por último, sobre la afición Xabi espera que "Anoeta se vista de gala como en los partidos importantes, y nos apoye desde el principio".

Prieto y Eusebio en la sala de prensa. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Kåre Ingebrigtsen compareció más tarde tras entrenar en el césped de Anoeta. El técnico nórdico señaló en rueda de prensa estar “impresionado por el buen arranque de temporada de la Real. Es un buen bloque y debemos estar muy atentos”. Por su parte, el capitán Mike Jensen reconoció que “llegan bien a la cita, saben que la Real juega muy bien y tendran que aprovechar sus oportunidades”.

Convocatorias

Eusebio Sacristán ha ofrecido una lista de 20 jugadores para el partido de mañana contra el Rosenborg, en el debut europeo de la Real. Iñigo, Oyarzabal, Carlos Martínez, Raúl Navas y Guridi son baja por lesión,y vuelven a la convocatoria Ander Guevara y el riojano Rubén Pardo. Horas antes del encuentro Eusebio dará a conocer a los dos descartes, y de esta forma serán 18 los jugadores que formen la convocatoria final.

Convocatoria de la Real Sociedad contra el Rosenborg. | Foto: Real Sociedad

El Rosenborg se ha entrenado esta tarde en Anoeta, el escenario donde se disputará el partido. Los noruegos ofrecieron la convocatoria después del entrenamiento en Zubieta. Por parte del conjunto noruego viajaron todos los jugadores disponibles a San Sebastián, el entrenador noruego Kåre Ingebrigtsen facilitó la siguiente lista de jugadores de la que se deberán hacer dos descartes:

Østbø, Hedenstad, Meling, Gersbach, Bjørdal, Regiiussen, Skelvik, Rasmussen, Jensen, Morten Konradsen, Anders Konradsen, Trondsen, Lundemo, Jevtiovic, Bendtner, De Lanlay, Helland, Botheim, Levi y Adegbenro.

Posibles onces

El once que sacará Eusebio no será muy diferente al que ganó en Riazor, con las únicas variaciones de Llorente y De la Bella por Iñigo y Kevin. En la línea ofensiva Willian José es fijo para el técnico vallisoletano y Juanmi se ha ganado un puesto en el once al marcar en las tres primeras jornadas. El tercer hombre en ataque podría ser Januzaj, el extremo belga que se estrenó el domingo en Riazor, y despuntó su clase y galones a pesar de su juventud. Oyarzabal lesionado está descartado, y Sergio Canales puede ser la sorpresa en el once en caso de que Eusebio no decida alinear a Januzaj. En el centro del campo no se esperan novedades, y el tridente Illarra - Zurutuza - Prieto será de la partida.