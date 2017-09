El retorno a Europa

Google Plus

Jugadores de la Real en el último partido contra el Depor | Imagen: LaLiga Santander

Las vueltas suelen ser, generalmente, alegres para todo el mundo que participa en ellas. Esta temporada, el conjunto donostiarra vuelve a un lugar con el que llevaban soñando tanto equipo como afición desde hacia mucho tiempo. El himno de la Europa League volverá a sonar esta semana en las gradas de Anoeta. El campo de Amara se prepara para el que será uno de los acontecimientos más importantes del año, aunque, esperamos que no sea el único.

El equipo txuri-urdin consiguió, unicamente, un punto en la última fase de grupos de la UEFA, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico quieren cambiar esa racha contra el Rosenborg Ballklub, proveniente de Noruega, exactamente de la ciudad de Trondheim, la tercera más poblada de todo el país. Este pasado año, el Rosenborg fue el campeón de la liga noruega, por lo tanto, no será un club fácil de batir. Además, de entre todos los encuentros que ha disputado fuera de casa, no ha perdido ninguno. Pese a todo ello, y la fama que este club alcanza en Noruega, no se espera una gran afluencia de público nórdico en las gradas de Anoeta.

Tras esta vuelta que otorga tanta emoción a todos y el inicio de temporada que han tenido los guipuzcoanos en la Liga Santander, el presidente del club donostirra, Jokin Aperribay ha salido en rueda de prensa diciendo que el único objetivo verdadero que tiene el club es el de no ''perder la cabeza''. ''Lo primero es ganar el jueves y tendremos que apretar entre todos'' ha dicho Aperribay. Añadiendo que ''cuanto más humildes, más lejos llegaremos''.

Para esta reaparición, se ha escogido al árbitro italiano Paolo Mazzoleni, quien dirigirá el partido del jueves en Anoeta, terreno de juego que lleva unos cuantos días engalanándose para este evento y dotando a la ciudad de San Sebastián de cierto sentimiento de alegría y esperanza.