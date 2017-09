Previa Real Sociedad - Real Madrid: historia contra necesidad

Concha, ante Carvajal en el duelo de la pasada temporada. Foto: Oscar Alonso / VAVEL

Ilusión. Ambas aficiones comparten ese sentimiento cuando se cumple prácticamente un mes desde que comenzara el campeonato liguero. Lo cierto es que el Real Madrid llegó como un tiro en agosto y ha dejado algo de duda e incertidumbres en los últimos encuentros que ha disputado en Chamartín. A pesar de las bajas con las que afronta el encuentro del domingo, el vigente campeón de Liga y Champions League llegará con la necesidad propia de un aspirante de vencer para no distanciarse en exceso de los aspirantes al título.

Por increíble que parezca, los números que atesora la Real son similares a los que hizo gala cuando logró su segunda Liga en 1982. En aquella campaña, también logró vencer en sus tres primeros encuentros, tal y como ha sucedido esta temporada. Esta Real está dotada de un hambre ganador increíble, más incluso cuando el equipo logró la cuarta plaza en 2013. Muchos de los que estuvieron aquella vez ya no están, pero los que ahora defienden la "innovadora" camiseta blanquiazul, lo hacen con el pudor y las ganas de un conjunto que no renuncia a nada.

El del domingo volverá a ser un duelo por todo lo alto entre dos de los conjuntos referentes del fútbol español. La pasada campaña, los de Zidane le endosaron un set a cero entre los dos partidos que disputaron ambos conjuntos. A buen seguro, los que en aquella ocasión perdieron la batalla, saltarán al césped de Anoeta con ganas de venganza.

Continuar en la buena onda

Tres victorias en tres encuentros. La Real ha comenzado como un tiro la temporada igualando un récord que hace casi 40 años le supuso el título de campeón. En una temporada en la que el objetivo debe ser el de volver a pelear las posiciones que dan acceso a las competiciones europeas, los donostiarras han conseguido convencer - a veces con más argumentos futbolísticos que en otras ocasiones- a una parroquia cada vez más ilusionada con su equipo.

Eusebio Sacristán afronta un complicado mes de septiembre, en el que su equipo deberá disputar la elevada cifra de seis encuentros en apenas 18 días, lo que supone disputar un encuentro cada tres días. Tras el encuentro ante el Rosenborg en el que el conjunto de Eusebio venció por cuatro a cero, el objetivo del conjunto donostiarra es lograr el cuarto triunfo en cuatro encuentros, lo que supondría batir un récord que data desde 1982.

En Liga, por su parte, logró superar al Deportivo de La Coruña por dos a cuatro, gracias a los tantos de Illarramendi por partida doble, Juanmi y Llorente, que marcó su primer gol con la camiseta de la Real en Coruña para anotar un doblete ante el conjunto noruego del Rosenborg, más adelante.

Los jugadores de la Real celebran uno de los goles anotados. Foto: LaLiga

Tras el encuentro europeo, Eusebio podría realizar alguna variante en el esquema de su equipo, habida cuenta de que el jueves disputará otro encuentro, en este caso, correspondiente a la 5ª jornada de Liga. El técnico baraja muchas posibilidades para dotar a su equipo del hambre y la competitividad necesarias para hacer frente a cualquier equipo. Lo que se espera es que, por encima de todo, el centro del campo habitual formado por Illarramendi, Xabi Prieto y Zurutuza será el que salte de inicio a Anoeta. La incógnita está en lo que sucederá en la zona de ataque, donde el técnico lasecano maneja varias alternativas.

Volver a fallar no está permitido

Si los números de la Real Sociedad corresponden a los de un aspirante al título, no puede decirse lo propio de los cosechados por el vigente campeón de Liga, el Real Madrid. El conjunto blanco no atraviesa por su mejor momento de forma, a pesar de que en los encuentros en los que se ha dejado puntos, ha dado la sensación de ser el mismo equipo que, a veces con más dudas que en otras ocasiones, reinó el campeonato con mano de hierro.

A pesar de ello, en el debut en Champions League, se estrenó con victoria ante el Apoel por tres a cero, en un encuentro en el que los goleadores fueron Cristiano Ronaldo por partida doble y Sergio Ramos.

Precisamente, el portugués no podrá estar en Anoeta, feudo en el que únicamente ha disputado dos encuentros en toda su carrera y en el que no ha conseguido marcar. El luso deberá continuar con la sanción de cuatro encuentros sin jugar a causa de la expulsión que sufrió en el encuentro de ida de la Supercopa de España ante el Barcelona.

Gareth Bale celebra uno de los goles anotados en Anoeta la pasada temporada. Foto: Oscar Alonso / VAVEL

A quien se le da bien este feudo es Gareth Bale, que en los encuentros que ha disputado en Anoeta ha logrado muy buenos números, en los que ha anotado cinco goles en cinco visitas.

Además, Zidane deberá manejar las ausencias de jugadores importantes como Benzema, Marcelo y Kroos, que no se entrenó en la última sesión preparatoria del conjunto blanco, lo que podría otorgarle la posibilidad de salir de inicio a los jóvenes Theo Hernández y Borja Mayoral. Llorente, centrocampista que la pasada campaña militó en el Deportivo Alavés, también podría tener su oportunidad. Quien a buen seguro tendrá su oportunidad es el mallorquín Asensio, uno de los jugadores que mejores sensaciones ha dejado en el conjunto blanco en las últimas semanas.

Superioridad blanca en los últimos años

Desde que la Real Sociedad regresó a Primera División en 2010, el Real Madrid ha ganado en cinco de las siete visitas al estadio de Anoeta. El conjunto merengue ha mostrado su superioridad, salvo en dos ocasiones, en las que la Real consiguió vencer por cuatro a dos y cuando el espectacular duelo disputado en Mayo de 2013 finalizó con empate a tres.

Precisamente, el duelo disputado en la temporada 2012-2013 albergó un encuentro de lo más emocionante, con la Real jugándose la plaza de acceso a la Champions League. Un tanto de Xabi Prieto en el último minuto del encuentro otorgó un valioso empate al conjunto donostiarra, dado que una semana más tarde conseguiría el cuarto puesto de liga tras vencer en Riazor al Deportivo (0-1), haciendo bueno el pinchazo del Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán (4-3).

La pasada temporada, un doblete de Gareth Bale y otro gol de Marco Asensio le otorgaron el triunfo al conjunto merengue. Fue el primer encuentro de la temporada 2016-2017.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2012-2013 37 Real Sociedad 3-3 Real Madrid 2013-2014 32 Real Sociedad 0-4 Real Madrid 2014-2015 2 Real Sociedad 4-2 Real Madrid 2015-2016 36 Real Sociedad 0-1 Real Madrid 2016-2017 1 Real Sociedad 0-3 Real Madrid

Dos equipos de "récord"

La Real Sociedad ha sumado tres triunfos en los primeros tres encuentros, algo que no sucedía desde 1981. Los de Eusebio Sacristán han logrado comenzar como un tiro la temporada, algo a lo que no están muy acostumbrados. De echo, la pasada campaña el conjunto realista tuvo que esperar hasta la jornada 7 para alcanzar la puntuación de la que hace gala en estos momentos; el triunfo ante el Betis le permitió sumar 10 puntos en la clasificación tras acumular tres triunfos, un empate y tres derrotas. Es más, en la campaña 2012-2013, en la que el equipo logró el cuarto puesto, necesitó de seis jornadas para sumar la misma puntuación.

Además, los donostiarras acumulan nueve encuentros consecutivos sin caer derrotados, teniendo en cuenta los seis encuentros en los que permanecieron imbatidos la pasada campaña y los tres que acumulan en la misma. La última vez que permanecieron tantos encuentros sin perder fue en la temporada 2012-2013; desde la derrota ante el Real Madrid (4-3) en la jornada 18, hasta la derrota por 2-1 ante el Getafe en la jornada 34. A pesar de ello, lejos queda aún el récord de encuentros consecutivos sin perder en Liga del que hace gala la propia Real Sociedad, algo que logró en la temporada 1979-1980.

El Real Madrid de Zidane, por su parte, no ha culminado su mejor estreno liguero precisamente. A pesar de lograr la Supercopa de España con autoridad sobre su eterno rival, algo que culminaron con el triunfo sobre el Deportivo por 0-3 en la jornada inicial, los dos empates ante el Valencia y, sobre todo, el Levante, han sembrado algunas dudas sobre el conjunto blanco.

Los blancos tuvieron un comienzo de temporada similar a este en la campaña 2012-2013, cuando sumaron cuatro puntos en los primeros cuatro encuentros, con el portugués José Mourinho al frente, o en la temporada 2014-2015, cuando sumaron tres puntos en las tres primeras jornadas, cayendo derrotados, entre otros, ante la Real Sociedad por 4-2. En esta ocasión, el técnico blanco era el italiano Carlo Ancelotti.

Ambos técnicos confían en sus posibilidades

En la rueda de prensa previa al encuentro, Eusebio Sacristán se refirió al Real Madrid en los siguientes términos: “El Real Madrid es un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores y mucho potencian tanto a nivel físico, técnico y táctico. Es un equipo que lleva dos temporadas en un gran estado de forma y que va creciendo en aspectos tácticos, lo que lo hace más fuerte. Nos espera un partido complicado pero confiamos en nuestro potencial y en nuestro momento. Tendremos que hacer muchas cosas bien para conseguir la victoria”

Aún reconociendo la dificultad que supone enfrentarse al conjunto de Zidane, Eusebio reiteró que su equipo está en un buen momento y que está capacitado para llevarse el duelo del choque del domingo. “Estamos con mucha confianza, con mucha seguridad en todo lo que estamos haciendo. El rendimiento del equipo está siendo muy bueno, al igual que la respuesta individual de todos los que están participando. Queremos segur en este nivel aun sabiendo de las dificultades que nos va a proponer el rival. Afrontamos el partido con confianza, estamos haciendo las cosas bien"

Respecto a Agirretxe, jugador que se ha mantenido fuera del equipo en los dos últimos partidos, Eusebio se ha mostrado prudente, asegurando que está haciendo un buen trabajo y que necesita el ritmo de competición del que disponen sus compañeros: “Ha sido una decisión técnica de estos últimos dos partidos. En la parte de arriba tenemos muchos jugadores. Agirretxe Ha trabajo y ha participado en los primeros partidos demostrando que mantiene sus virtudes. Es un jugador importante para nosotros y vamos a seguir trabajando para que consiga su mejor nivel cuanto antes”

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Zubieta | Foto: Dani Mullor

Por su parte, en su comparecencia previa, Zinedine Zidane aseguró que aunque se enfrentan a un equipo que está en un buen momento de forma, su equipo saldrá al césped de Anoeta con la intención de sumar los tres puntos: "Nosotros sabemos que vamos a encontrarnos un muy buen equipo, que ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Para nosotros no va a cambiar nada, vamos a ir a hacer un buen partido para intentar ganar. Sé cómo vamos a jugar mañana pero no lo voy a compartir.

Zidane no le quiso restar importancia al encuentro, dado que su equipo no ha podido pasar del empate en los dos últimos encuentros. A pesar de ello, no quiso apresurarse a considerar el encuentro como una final: "Es un partido importante porque empatamos dos veces en casa y jugamos en casa del colíder. Sabemos de la importancia del partido pero no vamos a cambiar nada de lo que vamos a hacer, aunque el partido pueda ser más importante que otros. Son tres puntos más y vamos a intentar ganar como hacemos siempre.

A su vez, el técnico confirmó las ausencias de Toni Kroos y Vallejo, que no se ejercitaron con el equipo en la última sesión previa: "Kroos y Vallejo no van a estar con el equipo, no vamos a arriesgar con ellos. Es un momento complicado con las lesiones así que no vamos a arriesgar. Ceballos ha entrenado con normalidad y va a estar disponible el domingo.

Zidane, en el duelo de la pasada temporada. Foto: Oscar Alonso / VAVEL

Iglesias Villanueva, el colegiado

El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta (San Sebastián, Guipúzcoa), un feudo inaugurado en 1992, con capacidad para 32.768 espectadores.

El colegiado del encuentro será Iglesias Villanueva, del comité gallego. La pasada temporada dirigió en 2 ocasiones a la Real Sociedad, con un balance de una victoria y un empate, mientras que el colegiado del encuentro dirigió en tres ocasiones al conjunto blanco, todas ellas con triunfo para el conjunto de Zinedine Zidane.

Convocatorias

Eusebio Sacristán ha dado a conocer la lista de 18 citados, de la que se han quedado fuera Carlos Martínez, Iñigo Martínez, Raúl Navas, Mikel Oyarzabal y Jon Guridi por lesión, además de Jon Bautista por decisión técnica

La convocatoria de la Real Sociedad es la siguiente: Rulli, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Llorente, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, R. Pardo, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Januzaj, Carlos V., Juanmi, Willian J. y Agirretxe.

Por su parte, el técnico galo ha dado a conocer la lista de 19 citados, en la que no estarán por lesión Benzema, Kroos, Kovacic, y Vallejo, además de a Ronaldo y Marcelo por sanción.

La convocatoria es la siguiente: Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Modric, Bale, Casilla, Casemiro, Theo, Lucas, Llorente, Achraf, Asensio, Mayoral, Isco, Ceballos, Franchu y Luca Zidane.

Posibles onces