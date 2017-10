Google Plus

Anquela: "Si no se es intenso en esta categoría, no se puede ganar" | Imagen: VAVEL

Reparto de puntos en el Mini Estadi tras un partido en el que los ovetenses terminaron con la sensación de poder haberse ido a casa con un resultado más positivo, especialmente tras el juego e "Si no se es intenso en esta categoría, no se puede ganar." intensidad desplegados en la segunda mitad del encuentro. Los hombres de Juan Antonio Anquela solo pudieron batir la meta blaugrana en un remate de Carlos Hernández en una jugada de córner que se transforma en un solo punto tras el gol en la primera parte de José Arnáiz.

El técnico jienense acudió a la rueda de prensa tras haber concluído el encuentro para dejar sus impresiones sobre un empate que sabe a poco. En relación al primer tiempo del encuentro, el preparador comentó: "En la primera parte ofensivamente hemos creado poco. Después hemos podido ganar pero ellos también han tenido opciones." Con estas palabras, Anquela resalta el trabajo de ambos equipos ofensivamente, que demostraron la cantidad de armas y recursos con los que cuentan para anotar goles.

Si hay algo que el entrenador azul ha repetido en varias ocasiones es lo difícil que resulta ganar en la Liga 1|2|3, debido a la igualdad entre equipos, y en esta ocasión volvió a incidir en ello: "Si no se es intenso en esta categoría, no se puede ganar."

Anquela fue preguntado de nuevo por la situación por la que Cataluña está pasando últimamente, como ya pasara tras el entrenamiento del pasado viernes en el Requexón, aunque en aquella ocasión la cuestión vino dada por si tenía miedo de que no se fuese a celebrar el partido. Sin embargo, tras el encuentro se le preguntó qué ocurriría si los equipos catalanes fueran excluídos del fútbol español, a lo que contestó: "No me imagino una Liga española sin equipos catalanes. Los políticos tienen que arreglar las cosas." El técnico jienense expresa lo que muchos aficionados al fútbol también piensan, y es que los equipos catalanes conforman una parte muy importante dentro del fútbol español.