¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas?

Así es. Algo especial tiene este club que vuelve a ser la excepción que confirma la popular regla sobre el fracaso de las segundas etapas. Al Real Oviedo se le dan muy bien los retornos y volver del vestuario con las ideas reformadas no iba a ser menos. Tan cierto es que le cuesta entrar a los encuentros como que fluye como la seda al final de los mismos. ¿El ejemplo claro? El útimo partido en casa, ante el Cádiz CF. ¿Los protagonistas? Saúl Berjón y Toché. Cuando ni si quiera se había llegado a la primera media hora de partido, el ovetense desperdició una ocasión de gol más clara incluso que el propio tanto que a la postre sí que anotaría el murciano ya, cómo no, en la segunda mitad. La mitad del Real Oviedo. Puede haberse convertido en un problema de calentamiento o de concentración, cosa que se soluciona de manera ya casi habitual en la caseta, con la charla técnica.

El equipo de la Capital del Principado se ha convertido en el equipo de Segunda que más goles convierte en las segundas mitades, con 8, seguido de un histórico como el Real Valladolid, con 6, y de la heroica 'Cultu', aunque este último sea el conjunto más reconocido como "el de las remontadas", tras sus agónicos finales de partido ante Osasuna o Sevilla Atlético, de donde salieron victoriosos en la última jugada y ante el propio equipo pucelano, a quien consiguieron empatarle un partido que perdían 2-4 a falta de 15 minutos en el Reino de León.

Hoy por hoy, la importancia de los goles que el Real Oviedo marca tras el descanso, ha dejado en segundo plano a los goles a balón parado del Oviedo de Egea, Susaeta y compañía. A estas alturas de la temporada, los 8 goles del Real Oviedo en la reanudación le han dado el 50% de los puntos que ha conseguido (4 de 8), que bien podrían haber sido 5 si el desenlace de la decisión arbitral en el partido ante el Rayo Vallecano se hubiese saldado con penalty en lugar de con fuera de juego.

Por otro lado, y decisiones arbitrales a parte, el Real Zaragoza, rival del Real Oviedo el próximo lunes, ha encajado 4 goles en las segundas partes acontecidas hasta el momento. (Tenerife (1), Lugo (2) y Nàstic (1)). Esos tantos les han costado a los maños la pérdida nada más y nada menos que de 6 puntos en la tabla. Y es que, amigos, tan triste como cierto es decir que si no llega a ser por los despistes defensivos que saltan al campo de la mano de los jugadores zaragozistas cada reanudación, el equipo se encontraría en play off de ascenso a Primera División, colíder con 11 puntos, y no decimoctavo con 5, ya que esos puntos lo único que le permiten es coquetear con el descenso a Segunda B, marcado por el Lorca, también con 5.

De momento el pronóstico es claro: al Oviedo le gusta meter goles tardíos y al Zaragoza encajarlos, pero las estadísticas están para romperlas. Veremos.