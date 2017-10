Marcelo: “Hemos sabido leer el partido después de hacer gol y hemos ganado” | Foto: Real Madrid CF

Marcelo, quien regresó como titular tras la lesión sufrida tiempo atrás, expresó sus dichos luego del triunfo del Real Madrid CF por 1-2 en su visita el Getafe CF.

Comentando lo difícil que es jugar en el Coliseum Alfonso Pérez, el lateral sudamericano aclaró: "Es un campo difícil, los jugadores cuando juegan contra el Madrid están más motivados. Da igual, esto no es lo más importante. Cada uno juega como tiene que jugar. Nosotros intentamos adaptarnos al césped de cada campo, pero no es ningún problema".

Cuando el local no llegaba con peligro al arco de Kiko Casilla, el partido se puso 1-1 con un gol en el que parecía que Molina estaba en posición adelantada: "Hemos encajado un gol, no sé si en fuera de juego o no, pero no importa. Hemos hecho un buen trabajo, hemos sabido leer el partido después de hacer gol y hemos ganado".

Marcelo y Cristiano, en el saludo final | Foto: Real Madrid CF

Cristiano abrió su cuenta por Liga

Cristiano Ronaldo, luego de las fechas en las que estuvo suspendido por aquella expulsión en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, no había podido convertir en sus presencias por la liga española.

Tras una excelente asistencia de Francisco “Isco” Alarcón, el portugués rompió la racha negativa y le dio los tres puntos a su equipo. "Sabemos lo que Cristiano puede dar al Madrid. Tiene mucho crédito por todo lo que ha hecho por el Madrid y sabemos que cuando tiene que estar está. Eso pasa en el fútbol, no sé explicarte el porque".

Ya piensan en el Tottenham Hotspur

El conjunto de Zinedine Zidane sólo tendrá dos días para descansar y preparar el próximo encuentro. Será el próximo martes 17 de octubre a las 20.45 horas (transmisión televisiva de Antena 3) en el Santiago Bernabéu ante los Spurs por la jornada 3 de la Champions League.