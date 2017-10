Previa Getafe - Real Madrid: que el parón no frene el despegue blanco

Google Plus

Isco celebra su gol en el último partido ante el Espanyol/ FOTO: Vavel

Para paliar los efectos de cansancio y el jet lag producidos por un largo viaje, nada mejor que quedarse en casa por un tiempo. Y eso es lo que hará el Real Madrid en las próximas semanas tras el parón de selecciones. El conjunto blanco retoma la competición visitando al Getafe en el Coliseum en el que será su primer partido de los cuatro consecutivos que disputará sin necesidad de despegar los pies del suelo para salir de Madrid. Después de una maniobra de despegue con algunas turbulencias en el inicio de temporada, el piloto del avión madridista parece haber recuperado el control de los mandos en las últimas jornadas. El retorno a la Liga se antojó como un partido clave para seguir llenado el bidón de victorias si no quiere quedarse sin gasolina en la lucha por ganar a los pocos metros de comenzar la carrera.

Normalmente los parones de selecciones suelen ser uno de los rivales más temidos por los grandes clubes. El técnico francés se ha encargado desde que llegó al equipo blanco de hacer frente a esos miedos y de transformar una jornada muy temida, en una más gracias a sus rotaciones. Pero relajarse es lo último que puede hacer el Real Madrid ahora. Parece un afán de querer añadir dramatismo al partido decir en la previa de la jornada 8 que a partir de ahora todos son finales. Ni mucho menos. Cada partido es una oportunidad de oro para recortar esos siete puntos que le separan del liderato.

Un Real Madrid en pleno despegue

Tras un mal comienzo de temporada en el que los blancos cosecharon dos empates y una derrota, todos en el Bernabéu, en los últimos partidos parece estar recuperando sensaciones. Tras la última derrota ante el Betis, el conjunto blanco ha encadenado tres victorias consecutivas, una de ellas en el complicado estadio del Borussia Dortmund. Dicho encuentro se concibió como el punto de partida para volver a coger confianza y moral. Si algún aspecto es el que ha marcado este irregular comienzo ha sido sin duda la falta de pegada. El Real Madrid domina en juego y ocasiones pero el gol no ha llegado como sí lo hacía la temporada pasada. El conjunto de Zidane ha echado en falta el acierto goleador de los que deberían ser sus armas ofensivas, Cristiano y Benzema, que no estado acertados en el inicio liguero. Lo positivo es que, a juzgar por los visto en el partido europeo en Alemania y la primera mitad ante el Espanyol, el equipo madridista parece estar cogiendo el ritmo que le llevó a ganar el doblete.

Mejores sensaciones que resultados para el Getafe

Tan solo mirando la clasificación ya se puede observar que el retorno del Getafe a Primera no está siendo un calvario. El conjunto del sur de la capital se sitúa en mitad de tabla con ocho puntos. Pero en una clasificación imaginaria en la que solo se contabilizaran las sensaciones transmitidas, los azulones ocuparían una posición bastante más alta. Y es que el calendario que están sufriendo en estas primeras jornadas está siendo infernal. Sevilla, Barcelona y Villarreal ya han visitado el Coliseum y esta semana lo hará el Real Madrid. Los dos primeros consiguieron sacar los tres puntos pero les costó mucho más de lo esperado, ambos por la mínima. Y el equipo valenciano se llevó una goleada por 4 a 0. Unos partidos que invitan a la afición del Getafe a soñar con dar la campanada en el derbi madrileño.

El conjunto blanco le tiene tomada la medida a los azulones

Lo que no invita demasiado al optimismo de los de Getafe son los precedentes ante el Real Madrid. Tan solo cinco veces han disfrutado de la sensación de quitarle los tres puntos a los madridistas. Por su parte, el equipo blanco ha conseguido ganar en 17 ocasiones a sus rivales del sur madrileño. Los otros dos partidos restantes finalizaron con tablas en el marcador. La última vez que el Getafe consiguió una victoria fue en su estadio, dónde se impuso por 2-1 en el año 2012. Sin embargo, en la última visita blanco al Coliseum, el Madrid acabó goleando por 1-5.

Declaraciones

Zidane destacó en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe la vuelta de los internacionales y que lo más importante es que volvieron “más o menos casi todos sanos”. Sobre Gareth Bale comentó que su lesión “parecía solo un poco de sobrecarga y luego se ha resentido algo del sóleo”. No quiso dar una fecha para la vuelta del galés pero “él quiere volver cuanto antes”.

Con respecto a las rotaciones aseguró que “podemos hacer muchas cosas con el once. Tenemos un bloque de siete partidos en el que vamos a jugar partido a partido”. Acerca de la lesión de Dani Carvajal, el técnico francés pidió un poco de paciencia porque “con el corazón no podemos bromear”, aunque dejó entrever su vuelta en “una o dos semanas”.

El francés cumple 100 partidos con el Real Madrid en los que ha tenido muy buenas experiencias, pero “el momento más bonito ha sido ganar la Liga”.

Por su parte Bordalás se mostró decepcionado porque pensaban que el parón “les iba a beneficiar para recuperar lesionados, pero desafortunadamente no recuperamos”. Sobre el partido destacó que lo más importante es “estar a un nivel muy alto y no cometer errores” y “ser osados pero también muy ordenados”. Comentó que “al Real Madrid ya le han sorprendido” y “no van a cambiar su forma de juego”. El técnico del equipo azulón no quiso dar pistas sobre el esquema que utilizarán pues “los dos nos han funcionado bien pero tienen que tener en cuenta que jugamos contra el Real Madrid”. Sobre sus jugadores Gaku y Pacheco comentó que “les queda poco, a Pacheco un poco menos y ya entrena con el grupo”.

Acerca de la polémica del césped comentó que “va a estar bien para jugar al fútbol, se va a regar”.

Martínez Munuera será el colegiado

El encargado de impartir justicia en el encuentro será el colegiado del Comité Valenciano, Juan Martínez Munuera. El árbitro nacido en Benidorm fue galardona con el trofeo Guruceta en la temporada pasada, que lo reconoce como el mejor árbitro de la Liga. El colegiado tiene experiencia con el conjunto blanco pues desde su debut en Primera en el año 2013, lo ha dirigido en un total de diez ocasiones. Con él, los números no son malos para el Real Madrid, ya que se han saldado con victoria en siete de esas diez veces.

Convocatorias

A falta aún de que Zidane de la convocatoria oficial, el técnico francés contará con las bajas seguras de Keylor Navas, Bale, Luca Zidane, Kovacic y Carvajal. Para cubrir la falta de efectivos en la portería, se unirán a la convocatoria el portero del Castilla Javier Belman y el del juvenil Moha Ramos. No todo son malas noticias pues el conjunto blanco recupera a Benzema, Marcelo y Theo Hernández, que ya han estado entrenando con el grupo durante toda la semana.

Por parte del equipo del sur de la capital, a falta también de convocatoria oficial, Bordalás tendrá las bajas de Dani Pacheco, Gaku Shibasaki, Gorosito y Jefferson Montero, todos por lesión.

