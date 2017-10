Keylor Navas, lesionado

Google Plus

Keylor Navas / Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Tras las pruebas realizadas a sus jugadores este miércoles, el Real Madrid ha publicado el parte médico de Keylor Navas en el que se le ha diagnosticado un edema en el abductor mayor de la pierna derecha y que estará pendiente de evolución. El guardameta volvió a Madrid antes de tiempo porque tenía unas molestias en el vasto de la pierna derecha. Eso sí, primero consiguió la clasificación con Costa Rica para el Mundial de Rusia 2018.

Una vez confirmada su lesión, el portero blanco se ejercitó con Luca Zidane en el gimnasio de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas.

El contratiempo de Keylor Navas no es excesivamente grave pero le dejará fuera del césped durante, al menos, un par de partidos. Queda descartado así el segundo portero de la Liga con más penaltis parados, de la próxima jornada de los blancos que se disputará este sábado en el Coliseum de Getafe y casi seguro, se pierde también el encuentro de choque de Champions contra el Tottenham que se disputará el martes, ya que si no está al cien por cien, Zidane no lo forzará. La idea del cuerpo técnico es que descanse ya que como bien reza el parte médico estará pendiente de evolución.

De momento para el Getafe, el técnico blanco contará con Kiko Casilla, un repuesto seguro y fiable. En el que Zizou confía.

Con este ya son once los jugadores del Real Madrid que se han lesionado durante el arranque de esta temporada 2017/18, casi un equipo completo formado por Keylor Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Theo, Kovacic, Kroos, Marcelo, Bale, Benzema y Asensio fuera de combate. Aunque en este momento solo Bale, Carvajal y Kovacic son los que están lesionados. Con apenas doce encuentros oficiales disputados, los pupilos de Zidane promedian casi una baja por partido tras la lesión del rey de los penaltis.