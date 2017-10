Goleada de la rojita a Eslovaquia con Dani Ceballos como protagonista

Google Plus

Dani Ceballos jugando con la selección española. | Foto: VAVEL

Anoche la rojita volvió a brillar y a demostrar que es una generación que viene pisando fuerte. Los de Celades se impusieron ante la selección Eslovaca con un Dani Ceballos espectacular, el sevillano tuvo una actuación muy destacada. Fue el líder de las operaciones de la medular española, dejó el detalle de calidad del partido con un caño extraordinario y cerró la cuenta goleadora de la selección española con un gran disparo. El madridista sufrió una dura entrada en el centro del campo cuando España sacaba el balón controlado desde atrás, de la que se recuperó sin problema, y poco después recibió otra en el tobillo por el jugador eslovaco Lesniak que fue amonestado con tarjeta amarilla. En el minuto 68 de partido, Ceballos buscó la portería rival desde la frontal del área y su disparo se coló hasta el fondo de la red sin que el portero eslovaco pudiera evitarlo. El sevillano sentenció el partido anotando el cuarto tanto.

Jesús Vallejo, que todavía no ha jugado muchos minutos en el Real Madrid, fue titular en el centro de la zaga. El aragonés volvió a ser titular después de no haber disputado ningún minuto en partido oficial desde que jugó el pasado 30 de junio la final del Europeo sub 21.

Borja Mayoral también formó parte del equipo titular de Celades para enfrentar a Eslovaquia. Tuvo varias ocasiones claras; la primera, tras una llegada rápida al área rival su disparo se topó con el portero local, y la segunda, el gol fue anulado por estar en fuera de juego.

España se llevó los tres puntos de Eslovaquia con goles de Mikel Merino, Rodri, Oyarzabal y Dani Ceballos. La cantera de la selección española se coloca como líder de su grupo a pesar de haber disputado sólo dos encuentros. El conjunto de Celades fue muy superior respecto a su rival y no dieron opción a nada a una pobre Eslovaquia.