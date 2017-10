Del Bosque habla del Madrid

Patricia López, Vavel

El ex entrenador de la selección española y el Real Madrid ha hablado en la TV3 sobre los temas más actuales. Vicente estuvo en el programa Quan s'apaguen les llums. Allí dejó algunas frases como "no tuvieron delicadeza conmigo", o "me dolió muchísimo". En cuanto a los galácticos, el técnico español declaró: "Los jugadores del Madrid de los Galácticos eran muy normales. Figo, Ronaldo era un fantástico jugador pero era un tipo normal, Raúl, Hierro, Redondo… eran todos personas corrientes".

Lo más relevante de la entrevista fue cuando habló de su salida del Real Madrid. Florentino dijo que estaba anticuado: “Un despropósito de frase, no tuvieron esa categoría para despedir a una persona que estuvo 36 años en el club. Sé que las despedidas son muy difíciles y quedar bien con el que despides es muy complicado, pero hay casos y casos. Creo que intentaron remendar el entuerto, pero cada día fueron más torpes. No han tenido ni un mínimo de delicadeza. Me dolió muchísimo, yo me sentía un hombre del club y sin que suene soberbio, pensaba que era imprescindible, aunque sabía que en algún momento alguien vendría y lo haría mejor yo me sentía eficaz y muy asentado en el club. Creo que la frase de que en la vida todo lo que sucede conviene es exacta en este caso. Yo no quería homenajes ni tonterías, soy contrario a eso, pero sí quería la normalidad de un hombre que ha sido muy fiel a ellos y seguiré siendo fiel al club. Que yo diga esto no significa ir contra el Madrid, no es ir contra el equipo, porque me ha hecho crecer. No acepté la medalla de honor porque no me sentía cómodo”.

Del Bosque habla de España: "Era el mejor momento para llegar porque había un buen grupo de jugadores, un estilo de juego y estaba todo en orden. Nosotros aportamos de nuestra cosecha, pero no quisimos borrar nada del seleccionador anterior. Venían de ganar de chavales muchos torneos, no era el fatalismo que la Selección había tenido durante muchos años. Yo creo que no era un estilo de juego adaptado del Barcelona, era un estilo de equipo grande que quiere dominar el juego, atacar en espacios pequeños, defender con huecos, a mí no me molesta que se diga eso, pero no sería justo. Recibimos un centro de la zaga con Marchena-Puyol, luego fue Puyol-Piqué y finalmente Ramos-Piqué, por delante estaban Xabi Alonso y Sergio Busquets, nuestra obligación era poner a los que mejor entendían el juego. Ese centro del campo era una de la base del equipo, que mezclaba diferentes clubes".

En cuanto al mundial, Vicente dice lo siguiente, además de hablar sobre Iker Casillas: "Nos costaba mucho, teníamos hasta un complejo de inferioridad en jugadores y aficionados frente a los alemanes o los franceses. El fútbol ha ido parejo con la evolución de la sociedad. El gol de Iniesta es un momento fantástico del fútbol español". Yo creo que los jugadores no estuvieron bien solo dentro del campo, también estuvieron bien fuera. Representaron el fútbol de nuestro país. No me arrepiento de llevarle a la Eurocopa de Francia. Yo no tengo que preguntar a alguien si quiere venir solo si es para jugar, yo llamo a los futbolistas y luego decido. Aunque sea suplente puede ser importante, muchas veces quien sale desde el banquillo te puede dar la victoria. Creo que llevar a Iker para estar en la plantilla era lo correcto. Yo no puedo estar dando todo el día explicaciones. Lo hice como creo que se debía, sin hacerle ningún desprecio. Ni a mi hijo le hubiese tratado como a Casillas”.

En cuanto a Mourinho, no se quiso mojar mucho tras la pregunta por el mal ambiente: "Eso lo dices tú, pero sí que hubo intoxicaciones nocivas desde fuera".

Del Bosque habló sobre el retiro de los jugadores: "Yo creo que el peor caso de todos ha sido el de Marcos Senna. Había sido uno de los mejores jugadores en la Eurocopa del 2008 y vino con nosotros un año, había decaído y surgió Busquets y tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Pero debe primar lo que crees que es mejor antes que el sentimiento, aunque no es malo tenerlo hacia los jugadores, son personas”.

TV3 preguntó por política a Vicente del Bosque: "Nunca me ha planteado entrar en la política. Valoro a la gente que se dedica a ello, contribuye a tener una sociedad mejor. Hay muy pocos que salen y le hacen un mal favor al país. Yo creo que debo tener comportamientos normales. Ahora sigo viviendo igual pero lo único que cambia es que ya no pienso en el siguiente partido. Para mi hijo el mejor seleccionador actual es Julen Lopetegui. Creo que hay que hacer concesiones por todas las partes. Debe verse el futuro con una perspectiva más tolerante. Yo creo que hay que relativizar todo, nadie elige donde nace, yo soy más de unir que de desunir. Mi padre me decía que no me metiese en política públicamente. Yo no sé si hubiese independencia donde jugaría el Barcelona. Sin ese equipo perdería mucho LaLiga. Me gustaría que Cataluña siguiese unida a España. Creo que de la diversidad nos nutrimos mucho. Cataluña ha sido un lugar de acogida de ciudadanos de otras comunidades. Nosotros para convocar a alguien nunca hemos mirado de donde ha nacido y hemos atendido solo a criterios deportivos”.

Y por último, se habló de los valores del Madrid: “Te diría que creo que en todos los lados somos muy parecidos. Nadie es perfecto, yo creo que no hay grandes diferencias entre las personas, un catalán, un vasco… Cuando yo jugaba era otra época, más familiar, austera y yo creo que nos educaron bien y estoy muy agradecido. Tuve la suerte de poder hacer lo mismo que hicieron conmigo. Tratar de hacer buenas personas y buenos jugadores”.