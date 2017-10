Madridistas nominados al Balón de Oro 2017: Luka Modric

Google Plus

Luka Modric es nominado a la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo | Foto: Marco Minaya (Vavel)

Un año más, la revista France Football ha publicado en el mes de Octubre los primeros nominados para obtener el premio individual de mayor reconocimiento mundial: El Balón de Oro. A grandes rasgos, en dichas nominaciones se incluyen a los futbolistas con mayor rendimiento e influencia en el juego de todo el mundo durante un año natural, lo que quiere decir que solo los mejores pueden optar a dicho premio, y entre ellos, se encuentra el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric.

Junto a él, además se han incluido a otros seis jugadores del Real Madrid en la lista de los 30 nominados, como son Marcelo, Isco, Benzema, Kroos, Sergio Ramos y el vigente ganador de la edición pasada del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo.

En concreto, para Luka esta no es la primera vez que se encuentra en los primeros 30 nominados a la gala del Balón de Oro, ya lo estuvo también en el anterior año 2016, dejando claro el gran crecimiento que ha desarrollado a lo largo de los últimos años en la sala de operaciones del Real Madrid. Modric se ha convertido en una pieza fundamental para los de Zinedine Zidane y también lo fue cuando se encontraba Carlo Ancelotti en el banquillo madridista, siendo el timón del equipo, moviendo y reestructurando el juego cuando más era necesario.

En la temporada 2016/2017 Modric disputó la cifra de 38 partidos con el conjunto madridista habiendo anotado un gol en liga, tres asistencias y más 2.000 pases acertados entre Liga, Champions y Copa del Rey, además fue elegido como mejor centrocampista de la UEFA Champions League 2016/2017 en el pasado mes de Agosto, en la que disputó un total de 983 minutos y asistió en el segundo gol de Cristiano en la final de la Champions en Cardiff ante el Juventus de Turín, sentenciando prácticamente la final al significar el 1-3 del encuentro.

Pero en el juego de Luka Modric no solo hay datos y números, existe y ejerce una influencia en el juego que no se puede recoger en cifras: su calidad, su estilo, ser polivalente y poder jugar en todas las posiciones del centro del campo, el regate y sus salidas de balón en zonas de presión, el perfecto entendimiento con Kroos, el gran desahogo que ofrece a Marcelo y Carvajal para sacar el balón de banda cuando el centro al área no esta claro y sus más que caracterizados pases con el exterior son otras de sus armas maestras que hacen someter al rival y que han hecho liderar al Real Madrid hacia la victoria.

Ha llegado a conseguir Liga, Champions, Supercopa de España y Supercopa de Europa en el año 2017; todos estos han sido los motivos por los que ha sido imposible no incluir a Luka Modric entre los primeros 30 nominados a la próxima gala del Balón de Oro, porque ver jugar a Modric ya es de por sí asistir a una gala de clase mundial.