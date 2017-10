Alemania golea a Azerbaiyán sin Kroos

Google Plus

MARCADOR: 0-1, min. 9, Goretzka. 1-1, min. 34, Sheydaev. 2-1, min. 54, Wagner. 3-1, min. 64, Rudiger. 4-1, min. 66, Goretzka. 5-1, min. 81, Can.

Alemania : Leno; Sule (Rudiger, min.22), Mustafi (Ginter, min. 36), Kimmich; Goretzka, Müller (Younes, min, 69), Can, Brandt, Sané; Stindl, Wagner.

Alemania no dio tregua y machacó a la débil Azerbaiyán por cinco goles a uno. Los de Joachim Löw sellaron su clasificación al Mundial con un pleno de victorias: 30 puntos en 10 encuentros. El proyecto blanquinegro sigue manteniendo su fiabilidad con el paso del tiempo, y afrontará la Copa del Mundo como una de las claras favoritas para levantar el trofeo. Aunque es cierto que los rivales a los que ha tenido que hacer frente Alemania no gozan de un gran renombre en el deporte rey, 'Die Mannschaft' se ha mostrado impenetrable en todos y cada uno de sus partidos, anotando 43 goles y encajando tan solo cuatro.

Kroos, fuera por precaución

El centrocampista del Real Madrid no participó en el compromiso alemán ante Azerbaiyán por precaución, después de sufrir un leve dolor en las costillas. Pese a ser baja, el mismo Kroos afirmó en su Twitter oficial que no hay de qué preocuparse, ya que el motivo principal por el que se mantuvo al margen fue la premisa de evitar correr riesgos innecesarios. En su llegada a Madrid el club estudiará la situación para conocer si puede citarse frente al Getafe el próximo 14 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez.

Kroos, en su Twitter

Primera parte de imprevistos

La selección alemana arrancó su último partido de clasificación de la misma manera que los nueve anteriores. El equipo comandado por Emre Can, Goretzka y Muller no tardó en hacerse con el control del juego y a los nueve minutos ya mandaba también en el marcador, gracias a un tanto del mencionado Goretzka. Pasados los 20, el transcurso normal del partido fue sacudido por la lesión de Sule, al que sustituyó el central del Chelsea Rudiger. Más tarde, los visitantes lograron igualar el marcador a través de Sheydaev en el único lanzamiento entre los tres palos del que disfrutaron en esta primer parte. Por si esto no fuera suficiente, otro de los centrales, Mustafi, tuvo que abandonar el verde tras caer en la propia jugada del gol también lesionado. De esta manera y con resultado de 1-1 llegaba el descanso en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern.

Cuatro en cuarenta y cinco

Arrancada la segunda mitad, el dominio alemán se intensificó y de nuevo a los nueve minutos se adelantaron en el marcador con un gol de Wagner, que ya había gozado anteriormente de muy claras oportunidades. En el minuto 64 y 66 fueron Rudiger y otra vez Goretzka (que está firmando un notable inicio de temporada en el Schalke 04) los que acabaron con los sueños azerbaiyanos. Ya en la recta final el jugador del Liverpool Emre Can puso la puntilla en el marcador y colocó un 5-1 que no se movió hasta que el colegiado señaló el camino de vestuarios.

Con una manita, Alemania finalizó su periplo en la clasificación para el Mundial y se erige como la única de todas las selecciones que han disputado dicha clasificación que ha ganado cada uno de los diez partidos disputados (18 en Sudamérica). Solo Suiza podría igualar la gesta germana, y para ello ha de vencer a la actual campeona de Europa en su propia casa, Portugal.