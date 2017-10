Claude Makélélé: “Real Madrid es el mejor club del mundo” | Foto: Claude Makélélé

u pasado como jugador del Real Madrid CF, el presente del equipo que maneja su amigo y colega Zinedine Zidane y la comparación que le realizan con el mediocentro brasileño Casemiro son algunos de los temas de los que se manifestó Claude Makélélé.

En sus sólo tres años como madridista, el francés sumaría dos Ligas españolas, una UEFA Champions League, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental: “Llegué del Celta y allí estaban: Zinedine Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Hierro... Imagínese. La institución es muy grande y sabes que debes ganar siempre para estar a la altura. Luego están los objetivos personales, que allí eran muchos. Tenía mucha complicidad con todas esas estrellas, eran compañeros y amigos. Del Bosque sabía hacer muy bien su trabajo. Cuando salí del Madrid también salió Hierro, que era un líder de ese vestuario”.

En su recorrido en ese equipo, Claude aprendió muchísimo de sus grandes compañeros: “En la vida hay genios, gente que anticipa las cosas, como Cruyff en el fútbol. Son jugadores de otro nivel, otro mundo. Yo tuve la suerte de tener cerca a dos como Zidane y Ronaldo. En los entrenamientos no paraba de fijarme en ellos para aprender cómo conseguían esa ventaja. Zidane me ayudó mucho. No me daba vergüenza que me hiciera un caño entrenando, porque me fijaba y trataba de estar prevenido para anticiparme en la siguiente ocasión. Así fue como mejoré junto a Zidane. Aprender de los grandes es fácil si los tienes al lado. Y no sólo para los futbolistas, los entrenadores también aprenden”.

“El Madrid es el mejor club del mundo, no hay otro igual. Yo no quería irme, nunca".

Si había una cualidad que destacaba en Makélélé era su facilidad para quitar balones: “No hay una sola clave. Dos días antes de un partido analizaba al rival junto a mis compañeros y asumía la tarea de anular al futbolista que podía marcar la diferencia. Para eso es fundamental la anticipación, adelantarte”. Hoy en día, ese trabajo lo realiza el brasileño Casemiro: “Él juega muy bien. Antes de la final de la Champions en Milán estuve charlando con él en el vestuario. Conoce muy bien la posición en la que juega, lo hace fácil, con calidad, el trabajo de mediocentro…”.

Casemiro y su fiereza para defender | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Y es inevitable la comparación entre ambos: “Sí, me recuerda a mí. Algunos pensaban que yo sólo corría, pero técnicamente tienes que saber dónde y a qué juegas, y Casemiro es muy listo, siempre bien posicionado. Puede marcar goles porque puede ir arriba, yo no iba con los que teníamos arriba (risas)…”.

Aunque este trabajo no era valorado tanto en su época ya que era equipos más verticales, hoy el brasileño es aplaudido en cada corte o recuperación: “Para Casemiro lo más importante debe ser que sus compañeros reconozcan la importancia de su trabajo. Ese es su trofeo”.

"Casemiro es muy listo, siempre bien posicionado".

Este importante apoyo que cuanta Casemiro de sus colegas de equipo también lo tuvo Claude: “Sí, siempre lo tuve. Ellos son los primeros que valoran que tapes huecos, que les des buenos balones. A todos los entrenadores les gustaría tener un jugador así, un mediocentro que siempre piensa en el equilibrio del equipo. Requiere una calidad que no todos los futbolistas tienen”.

Real Madrid de hoy vs. Real Madrid de ayer

A pesar de que haya algunas diferencias entre el conjunto merengue actual con aquellos “Galácticos”, el francés admite que ese Madrid le recuerda al suyo: “Sí, un poco. Ahora pasa igual, sale uno del banquillo y es otra figura. Me lo recuerda, claro. Y juegan maravilloso, como nosotros”.

Además, expresa que este equipo le retribuyó muchas alegrías: “El Madrid es el mejor club del mundo, no hay otro igual. Yo no quería irme, nunca. ¿Cómo voy a querer irme del mejor club, que gana títulos? No estoy loco, pero había una situación difícil que no podía aguantar. Y me fui al Chelsea. El Madrid me dio muchísimas cosas”.

Actual equipo del Madrid | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Zinedine Zidane, como entrenador

A pesar de que muchos habían criticado a Zidane antes de ser entrenador del Madrid por desconfiar de su capacidad para hacerlo, Makélélé admite que no le sorprende su buen rendimiento: “No me ha sorprendido que lo esté haciendo tan bien. La clave es que se ha puesto al nivel de los jugadores y les entiende, sabe cómo funcionan. Además de que siempre puede decir: ‘Eh, que soy Zidane’. Pero manejar un vestuario con grandes jugadores es muy difícil, aunque seas Zidane. Está haciendo un gran trabajo porque es listo”.

Zidane y la confianza del madridismo | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Para finalizar con las comparaciones, el ex madridista sostuvo que sería imposible parar a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo: “Sé bien que es difícil pararlos porque me he enfrentado a ambos y... Uf!! Pero un jugador no puede pararles solo. Son muy difíciles porque son muy completos, muy buenos en muchas cosas”.