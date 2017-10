Keylor Navas y Costa Rica, a Rusia 2018 con el último suspiro

Google Plus

¡Keylor y Costa Rica, a Rusia 2018 con el último suspiro! | Foto: Federación Costarricense de Fútbol

Con el gol de a los 95 minutos del partido, Costa Rica le empató 1-1 el encuentro a Honduras y así quedó posicionada en el segundo puesto de las Eliminatorias CONCACAF, lo cual le da el pasaje hacia el Mundial de Rusia 2018.

A priori, este partido debió haberse jugado el día viernes pero la tormenta tropical Nate generó inundaciones, derrumbes, comunidades aisladas y miles de afectados individual y familiarmente en Costa Rica. Por este motivo, la Federación Costarricense de Fútbol (FedeFútbol) tomó la decisión de suspender el choque y pasarlo para el día siguiente.

El primer tiempo del encuentro se llevó a cabo con la pelota en los pies visitantes y con un Keylor que fue clave a la hora de mantener el cero en el arco de Costa Rica. Con un sólo remate al guardameta rival, el equipo conducido por Óscar Ramírez no tuvo lucidez para recuperar y manejar el balón en el mediocampo.

Navas se preparaba para el partido vs. Honduras | Foto: Federación Costarricense de Fútbol

Por este motivo y con una Honduras que no pudo aprovechar sus oportunidades en el área de los locales, el entretiempo llegó con un 0-0 favorable para los del arquero madridista ya que sufrieron mucho asedio de los visitantes.

Sin embargo, en el segundo tiempo, los dirigidos técnicamente por el colombiano Jorge Luis Pinto pudieron conseguir lo tan ansiado y llegó a los 63 minutos en los pies de Eddie Hernández: el 1-0 que dejaba a Honduras en el cuarto puesto superando a Panamá y dentro del repechaje para intentar viajar a Rusia 2018.

Cuando todo parecía que el partido se cerraba y Costa Rica debería buscar la clasificación en el último partido, el central defensivo Kendall Waston convirtió a los 95 minutos de juego y puso las cosas 1-1 para asegurar el segundo puesto y la clasificación a Rusia 2018.

La cara de Keylor refleja su alegría | Foto: Federación Costarricense de Fútbol

Así quedaron las posiciones

Con este empate agónico, las posiciones quedaron con México (1° con 21 puntos) y Costa Rica (2° con 16) ya con el pase para el Mundial de Rusia 2018. En el 3° puesto, Estados Unidos tiene 12 pero aún sin clasificar ya que lo siguen Panamá (4° con 10) y Honduras (5° con 10). Por último y ya eliminado, Trinidad y Tobago (6° con 3).

Próximos encuentros

El resto de los clasificados al Mundial de Rusia 2018 se definirá en la última jornada de las Eliminatorias CONCACAF. Los partidos serán los siguientes, los cuales se jugarán el martes 10 de octubre: Honduras vs. México (en el Estadio Olímpico a las 18.00 hora local), Panamá vs. Costa Rica (en el Estadio Rommel Fernández a las 19.00) y Trinidad y Tobago vs. Estados Unidos (en el Ato Boldon Stadium a las 20.00).