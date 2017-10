El ex madridista Diego López regresa al Bernabéu

Diego López en su etapa en el Real Madrid.Foto:VAVEL

Diego López regresa hoy a su antiguo hogar,para él volver al Bernabéu y ver a sus ex compañeros y amigos,además de reencontrarse con su antigua afición, siempre es especial.

El gallego jugó en las categorías inferiores del Real Madrid pasando por el Real Madrid C y el Real Madrid Castilla, en el año 2006 debutó con el primer equipo en Liga y Champions, pero al ser suplente de Iker Casillas y no disputar minutos se marchó al Villarreal CF.Un año después el equipo castellonense bajó a segunda y Diego fichó por el Sevilla CF.

El 25 de Enero de 2013 regresó al Real Madrid debido a que Iker Casillas sufrió una fractura,el guardameta jugó 49 partidos de 50. Tras la lesión, Iker Casillas tuvo complicado su regreso y aunque Diego López estaba haciendo las cosas my bien, fue muy cuestionado por el madridismo, puesto que no querían ver a Casillas, que ya era toda una leyenda para los blancos, en el banquillo.

En junio de 2014 el Real Madrid lo traspasó al AC Mlilán y fue el fin de su larga etapa como madridista.Dos años después fichó por el que su equipo en la actualidad, el RCD Espanyol. Diego López se formó en la cantera del Club Deportivo Lugo,pero él siempre se ha considerado canterano del Real Madrid.

El ex madridista se encuentra casi recuperado de su lesión de rodilla de la que fue operado el pasado mes de junio al finalizar la temporada.Él mismo afirma que se encuentra en buena forma y con muy buenas sensaciones,sin embargo Pau está haciendo las cosas muy bien y le ha ganado la partida al gallego,que todavía no ha disputado minutos en este arranque de temporada de la Liga Santander.Quique Sánchez Flores no quiere arriesgar ante un rival tan complicado como es el Real Madrid y todo apunta a que Diego López no se estrenará todavía.