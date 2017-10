Real Madrid vs Espanyol en vivo y en directo online en La Liga 2017

Google Plus

¡Muy buenaaaas a todos y todas! Ya estamos aquí. Como siempre. Con el sello de VAVEL a la espalda. Nueva jornada en el Bernabéu y nueva prueba de fuego para el club blanco en este partido Real Madrid vs Espanyol en vivo. Resulta extraño ver cómo los blancos todavía no han ganado un partido en casa en La Liga. Quizá sea hoy la noche para ello.

El árbitro del encuentro será José Luis González González, del comité castellano-leonés.

El partido se disputará en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid con capacidad para 83000 espectadores.

Eso sí, el año pasado ya dieron guerra. Un gol de Morata y otro de Bale casi al final dejaron los tres puntos en Valdebebas, pero no fue nada fácil. El Espanyol de Quique Sánchez Flores es un equipo que sabe a lo que juega. Con el bloque bajo e intentando combinar con Gerard Moreno por dentro al contragolpe. Las armas para hacer daño a "Zizou" y los suyos están ahí.

Por su parte, el Espanyol aterriza en la capital sin nada que perder. Como todo aquel que se pasea por La Castellana. Haberle endosado un 4-1 al Deportivo la semana pasada, ha llenado al tope la barra de confianza de los "periquitos", pero está claro que si no se logra sacar nada de Madrid, tampoco es el fin del mundo.

Foto: La Liga

Y quizá la respuesta sea que no corresponde un reto para esta plantilla vencer en su feudo. ¿Exceso de confianza? Es muy probable. Los Isco, Asensio, Modric y cía, ya lo han ganado prácticamente todo, y ahora se están moviendo por retos. Ganar en el Bernabéu no lo es tanto, pero ojo, en estos momentos sí. Un nuevo tropiezo en Chamartín significaría dejar al Barça a 10 puntos (si consigue la victoria en casa ante Las Palmas), y no están los merengues para eso.

Y así viene el Real Madrid. Con dudas. Unas dudas un tanto surrealistas. Porque el conjunto de Zinedine Zidane acaba de vencer por primera vez en su historia en Dortmund, está realizando un fútbol muy notable, y ya cuenta con Cristiano Ronaldo en plena forma. Pero el Santiago Bernabéu se le atraganta.