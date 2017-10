Último entreno blanco antes del Espanyol

Google Plus

Última sesión de entrenamiento del Real Madrid antes de su encuentro con el Espanyol / Foto: Real Madrid

El Real Madrid ha completado el último entrenamiento previo al encuentro de Liga ante el Espanyol, que se disputará mañana en el estadio Santiago Bernabéu. El partido puede seguirse a las 20:45 horas en Movistar Partidazo y en directo en VAVEL.

Justo después, Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa.

Los futbolistas blancos han realizado un entrenamiento completo en la que el balón ha sido protagonista. Los madridistas iniciaron la sesión con ejercicios de calentamiento con balón para posteriormente completar varias series de potenciación física. A continuación, han llevado a cabo ejercicios de control y pase y practicaron la posesión del esférico y la presión divididos en dos equipos. Posteriormente, disputaron varios partidos en espacios reducidos.

Se respira mucha confianza y muy buen rollo entre todos los compañeros, algo bastante bueno ya que con este tipo de relación en los entrenamientos todos los jugadores mejoran. No dejan de aprender cosas día a día, los unos de los otros. El quipo sigue trabajando y creyendo en lo que le dice Zidane, así demuestran que ganan títulos, estando unidos. A pesar de estar sometidos a mucha presión y exigencia no se les nota. El objetivo ahora es conseguir los tres puntos.

Tampoco hoy, ha podido contar el técnico francés con los lesionados Marcelo, Theo Hernández, Mateo Kovacic y Karim Benzema. El que más cercano parece de su regreso es Theo, lesionado en uno de sus hombros, que completó sobre el césped en solitario gran parte de su entrenamiento y trabajó con balón.

Bale sigue sin forzar y por tercer día consecutivo se quedó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas con trabajo fisioterapéutico y gimnasio.

En la rueda de prensa previa que Zidane ha dado después del entrenamiento, el técnico no ha hecho oficial si el de Cardiff será baja o no en el partido frente al Espanyol, aunque todo apunta a que sí, ya que no quiere forzarlo.