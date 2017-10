Última sesión antes de la vuelta al Bernabéu

Isco controla el balón en la sesión de entrenamiento | Foto: realmadrid.com

Tras una semana plácida, donde el Real Madrid venció con relativa facilidad al Dortmund (1-3) y siguió con el ''Plan Renove'' renovando a Marco Asensio y Raphael Varane, llega el día previo al partido y todo está a punto para cumplir con los objetivos.

El balón ha sido el principal protagonista durante las sesiones de entrenamiento a lo largo de toda la semana. Zidane ha insistido en la importancia de la circulación del balón con intensidad, siendo el ejercicio más repetido. Además, el juego en espacios cortos ha sido otros de los recursos que más ha explotado el técnico francés. La vuelta de Cristiano Ronaldo y del central Vallejo han sido las noticias más positivas de los últimos días a consecuencia de los numerosos inconvenientes físicos.

Los problemas musculares han marcado las sesiones de entrenamiento de los últimos días. La baja más destacada ha sido la de Gareth Bale que desde el miércoles lleva ejercitándose en las instalaciones interiores de Valdebebas. Sin salir de la zona de molestias aparece Theo Hernández que también es duda debido a las molestias sufridas en el enfrentamiento ante el Dortmund. Por otra parte, los descartados con seguridad son Mateo Kovacic, Karim Benzema y Marcelo.

El nombre de Gareth Bale se repitió excesivamente en la rueda de prensa posterior a la sesión de trabajo. Zidane reconoció las dificultades del galés para estar en buenas condiciones físicas pero no descartó su presencia en la cita contra el club catalán. "Lo vamos a ver mañana. Es una sobrecarga, no es importante, pero como siempre no nos gusta arriesgar. Cuando un jugador tiene una cosa pequeña no queremos arriesgar. Ya veremos si está mañana con nosotros. Lo de la selección, no creo que haya un problema entre el Madrid y Gales. Depende de él, de su estado de forma. Lo veremos día a día", declaró.

El Espanyol también afronta la visita a Madrid con varias bajas importantes. Piatti, Víctor Sánchez y Hernán no estarán disponibles en el once de Quique Sánchez Flores por problemas musculares. En contraste Javi Fuego, Álvaro Vázquez y Naldo son las altas de esta nueva jornada.