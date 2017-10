Zidane: ''Vamos a tener muchas oportunidades de ganar el partido. Es lo que queremos''

Zidane en rueda de prensa / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Zinedine Zidane ha hablado en rueda de prensa. El técnico galo ve al equipo con fuerzas de ganar el primer partido en el Santiago Bernabéu, ya que las demás ocasiones, por unas cosas o por otras, no ha sido posible: "Tenemos la posibilidad mañana de cambiar eso. No vivimos del pasado, lo que pasó, pasó. Tenemos un partido para cambiar, vamos a intentar hacer un buen partido y ganar".

"Queremos seguir con lo que estamos haciendo. Venimos de dos partidos ganando, y ganando bien. Lo que queremos es hacer un buen partido, es lo más importante'', añadió el técnico.

''Si juegas bien, si entras bien en el partido, vamos a tener muchas oportunidades de ganar el partido. Es lo que queremos", Zidane.

En cuanto a Cristiano, el entrenador opina: "Lo veo bien. La sensación de Cristiano es el campo, es lo que más le interesa, jugar, marcar... Yo no me voy a meter en eso. Es la discusión entre el club y Cristiano, creo que no va a haber ningún problema entre el club y Cristiano y Cristiano y el club, pero más allá del contrato creo que lo que más quiere Cristiano es estar mañana y jugar", y añade, ''Marco tiene razón hablando de la ambición de Cristiano, es un ejemplo para todos, sobre todo su energía que transmite a los demás. Me alegro de la renovación de Marco y de cada jugador de la plantilla. Es merecida y ojalá que todos se queden mucho tiempo en el club. Todos".

Respecto a Gareth Bale no ha dejado muy claro si jugará mañana o no: "Bale solo tiene una sobrecarga, no creo que haya un problema entre el Madrid y Gales''. Al de Cardiff no le sucede nada importante, por ello, aunque no le gusta arriesgar, todavía no está descartado para el partido frente al Espanyol: "Puede entrar. Lo más importante es que estén todos. Falta poco para tener a los tres y hay que tener paciencia. Ya veremos mañana", declaró.

A Zidane le gusta ganar en casa, eso lo tiene claro: "La afición es la que tenemos de toda la vida, no la queremos cambiar. No puedes pensar que a nosotros no nos gusta jugar aquí, al contrario. Si pudiéramos jugar todos los partidos en el Bernabéu, mejor. Es verdad que perdimos puntos en La Liga. Queremos sumar mañana y vamos a hacer todo para sumar los tres puntos. Es nuestra afición y la queremos. Nos gusta a todos jugar en este estadio".

Y además ya no es solo ganar, también le gusta hacerlo bien. En palabras del francés: "Me gustaría ganar todos los partidos con tres o cuatro goles de diferencia. No me gusta complicarme la vida. Sabemos de qué va esto el entrenador y los jugadores. Sabemos que aunque tengamos los mejores jugadores no vamos a ganar siempre. Hay que demostrarlo día a día y es lo que me gusta. No solo a mí, también a mis jugadores. Hemos demostrado que tras un mal resultado somos capaces de cambiar esto. Lo hicimos en Liga y Champions. Pero me gustaría ganar mis partidos con más tranquilidad''.

De cara al encuentro de mañana con el Espanyol, Zidane tiene claro que los periquitos de Quique Sánchez Flores pueden dar guerra, pero lo único que quiere es ganar el partido, romper la mala racha del Bernabéu y hacerse con los tres puntos: "Veremos cómo juega el Espanyol. Tiene jugadores para jugar, pero en el Bernabéu puede ser diferente. Pueden estar atrás. Tenemos que interpretar bien el partido y buscar la solución. Ante cualquier equipo que juegue atrás o que juegue, tenemos que hacer nuestro papel y hacer las cosa bien desde el inicio".

En la rueda de prensa también se le ha preguntado por su acto de renovación, el técnico lo ha negado: "Estoy aquí para entrenar. Ya me presentaron como entrenador, se acabó".

Con la nueva convocatoria de la Selección Española, el merengue ha dado su opinión acerca de cómo ve a los jugadores y el fútbol nacional en general: "Creo que nunca hemos perdido de vista a España, han tenido momentos un poco malos pero el equipo siempre ha sido muy bueno. Admiro este equipo de España, su juego, sus jugadores, el entrenador que ha retomado el cargo y que hace que sus jugadores jueguen muy bien. Me gusta mucho España, no sólo el fútbol también el país. Me gusta su forma de vivir y su forma de jugar al fútbol me encanta", concluyó Zizou.